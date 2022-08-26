"Ешь ананасы, и рябчики жуй": можно ли украинцам использовать "буржуйки" в приближающемся отопительном сезоне

Использование "буржуек" сопряжено с рядом "технических" трудностей для потребителя

Несмотря на то, что в сознании многих украинцев "буржуйка" ассоциируется с "голодными и холодными" временами Гражданской войны начала 20-го века, идея поставить такую печь вполне может посетить и многих наших современных сограждан.

Причина до банальности проста – угрозы государства-террориста россии перекрыть газовый вентиль Европе (и, соответственно, и Украине).

Обычно буржуйки использовались при отсутствии централизованного отопления (но где гарантии, что такой апокалипсический сценарий не повторится ближайшей зимой?).

Кроме того, буржуйку можно поставить в гараже или на даче.

Но законной ли будет установка подобного средства отопления?

"В целом, устанавливать такую печь в жилой квартире, согласно законодательству нашей страны, нельзя. Это противоречит правилам пожарной безопасности, поэтому, если в результате использования буржуйки пострадает дом или квартиры других людей, то вы будете привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, существует ряд проблем, с которыми столкнется владелец такого типа отопления" – пишет УНИАН.

Причины, опять-таки, до банальности просты — некуда выводить дым — или использовать вентиляцию (что запрещено), или установить трубу в окне или стене, но из-за этого в квартире будет еще холоднее. Кроме того, буржуйка отапливает только одну комнату, а не всю квартиру. И при этом велики риски пожара из-за постоянного источника открытого огня.

Единственный вариант, при котором установка буржуйки оправдана, отмечают журналисты — это практически полностью разрушенные дома, где невозможно восстановить газо- и электроснабжение для обогрева помещения

"И то, вы должны понимать, что вам придется не отходить от печки, чтобы согреться", — говорится в сообщении.

Но как установить буржуйку в квартире? Оказывается, это тоже весьма "мудреное" дело.

Прежде всего, понадобятся:

сварочный аппарат, по меньшей мере, на 200А и электроды, защитная маска и костюм для сварки;

болгарка (шлифмашинка), отрезные и шлифовальные круги по металлу;

шлакоотделитель (молоток);

металлическая щетка;

молоток, зубило, плоскогубцы;

рулетка, метр, мел;

дрель, сварка по металлу.

Используя этот немалый набор инструментов, можно "сообразить" самодельную буржуйку. Их существует несколько видов, но самой доступной является буржуйка из бочки или трубы.

Для ее изготовления прежде всего на нужном уровне выбранной емкости необходимо отметить отверстия для зольника и входа в точку. Из вырезанных частей сделать дверцу, обрамить металлическими пластинами и поставить щеколду. Внизу от щеколды (примерно на расстоянии 10 см) внутри бочки приварить кронштейны — на них будет уложен колосник.

При этом важно помнить: если вы делаете печку из трубы, то дно и нижняя часть должны быть заварены.

К нижней части необходимо приварить ножки, а в верхней сделать отверстие для дымохода и в него вварить трубу. Затем установить дверцы на петли, определить расположение замка.

"Учитывайте, что изготовление и установка буржуйки — это трудоемкий процесс, который под силу не каждому. Прежде, чем это делать, убедитесь в рациональности и безопасности своих действий", — советует издание, и с такими рекомендациями нельзя на согласится – ведь человеческая жизнь намного дороже предполагаемого "комфорта" и "тепла" холодной зимой.

Напомним, что, по мнению многих экспертов, для того, чтобы экономить на тепле, не обязательно отключаться от центрального отопления. Ведь существует как минимум 3 способа сэкономить на центральном отоплении.