Как сэкономить на отоплении, не отказываясь от центрального: топ-3 способа

Чтобы экономить на тепле не обязательно отключаться от центрального отопления

Будущая зима станет, вероятно, самой непростой для украинских потребителей тепла. И хотя многие задумались о возможности обогреть свои дома без газа, не все имеют возможность отказаться от центрального отопления, но зато можно сэкономить на нем.

Так, как сообщает Thepage.ua есть как минимум 3 способа сэкономить на центральном отоплении.

Установка теплового счетчика

Наиболее очевидным способом является установка внутридомового теплового счетчика, который можно установить в любое здание, даже в хрущевку. Процедура установки счетчика предусматривает принятие решения совладельцами многоквартирного дома на общем собрании, составление протокола с решением об этом и сбор средств.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, далее владельцы квартир должны найти проектную организацию, которая разработает проект установки счетчика тепла многоэтажки. Этот проект соглашается в теплоснабжающей компании (часто он готовится в самой компании, а оборудование устанавливается ее специалистами).

Олег Попенко

Установка теплового счетчика обойдется с учетом роста цен примерно в 60-120 тысяч гривен, но, как утверждает Олег Попенко, уже за полгода окупит себя.

"Только установка счетчика в многоквартирном доме позволит снизить платежку на тепло до 30%. Если потребитель оплачивает тепло без счетчика, плата за него начисляется по общей формуле. Как указано на сайте "Киевтеплоэнерго", сегодня это 38 грн 50 коп. за кв. м. Со счетчиком плата уменьшается до уровня 30-32 грн", — поясняет Попенко.

Установка индивидуального теплового пункта

Второй способ уменьшить платежи за отопление – установка индивидуального теплового пункта (ИТП) и балансировочных клапанов в многоэтажке. Это оборудование позволяет регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий и равномерно распределять его по этажам.

Установку такого оборудования также необходимо утвердить процедурой общего собрания.

При этом стоимость ИТП самая дорогая из всех способов сэкономить, так как обойдется от 500 тыс. до 2 млн грн в зависимости от дома. Окупаемость же ИТП примерно 2-3 года.

Поквартирное распределение теплоносителя

Поквартирное распределение тепла также позволит уменьшить расход на тепло: на 1 кв. м жилья до 10 – 12 грн. Установка обойдется в среднем 500-600 долларов в зависимости от квартиры и процедурно также требует одобрения на общем собрании жителей.

"В доме, где есть горизонтальное распределение тепла, установить индивидуальный поквартирный учет подачи тепла и дешевле, и легче, чем при вертикальной разводке. В нашем доме теперь зимой, когда все платят по 30-40 грн за 1 кв. м, у меня выходит в максимальные морозы 15 грн – еще минус 25 – 30% в платежках", – подчеркнул Олег Попенко.

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Окупится такой способ экономии примерно за 2-3 года, причем можно включать и выключать тепло, когда решит сам потребитель, а не местные власти. Владелец квартиры также может регулировать, какая температура ему более комфортна.

"Благодаря установке счетчика, ИТП и распределителя теплая реальная экономия составляет более 70%. Мы получаем платежки на 1000-1500 грн за тепло, тогда как соседи в доме напротив, где не установлено никакого дополнительного оборудования, платят за отопление 4 тыс. грн в месяц", — пояснил Попенко.

Впрочем, отапливаться будущей зимой можно не только газом, есть еще как минимум 5 способов сделать свое жилье теплым, не прибегая к природному газу.