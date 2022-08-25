Як заощадити на опаленні, не відмовляючись від центрального: топ-3 способу

Щоб заощаджувати на теплі, не обов’язково відключатися від центрального опалення.

Майбутня зима стане, ймовірно, найнепростішою для українських споживачів тепла. І хоча багато хто задумався про можливість обігріти свої будинки без газу, не всі мають можливість відмовитися від центрального опалення, зате можна заощадити на ньому.

Як повідомляє Thepage.ua є як мінімум 3 способи заощадити на центральному опаленні.

Установка теплового лічильника

Найбільш очевидним способом є встановлення внутрішньобудинкового теплового лічильника, який можна встановити у будь-яку будівлю, навіть у хрущовку. Процедура встановлення лічильника передбачає ухвалення рішення співвласниками багатоквартирного будинку на загальних зборах, складання протоколу з рішенням про це та збирання коштів.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, далі власники квартир мають знайти проектну організацію, яка розробить проект встановлення лічильника тепла багатоповерхівки. Цей проект погоджується у теплопостачальній компанії (часто він готується у самій компанії, а обладнання встановлюється її фахівцями).

Олег Попенко

Встановлення теплового лічильника обійдеться з урахуванням зростання цін приблизно 60-120 тисяч гривень, але, як стверджує Олег Попенко, вже за півроку окупить себе.

"Лише встановлення лічильника у багатоквартирному будинку дозволить знизити платіжку на тепло до 30%. Якщо споживач оплачує тепло без лічильника, плата за нього нараховується за загальною формулою. Як зазначено на сайті "Київтеплоенерго", сьогодні це 38 грн 50 коп. за кв. м. З лічильником плата зменшується до рівня 30-32 грн", — пояснює Попенко.

Встановлення індивідуального теплового пункту

Другий спосіб зменшити платежі за опалення – встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) та балансувальних клапанів у багатоповерхівці. Це обладнання дозволяє регулювати подачу тепла залежно від погодних умов та рівномірно розподіляти його поверхами.

Встановлення такого обладнання також необхідно затвердити процедурою загальних зборів.

При цьому вартість ІТП найдорожча з усіх способів заощадити, оскільки коштуватиме від 500 тис. до 2 млн грн залежно від будинку. Окупність ІТП приблизно 2-3 роки.

Поквартирний розподіл теплоносія

Поквартирний розподіл тепла також дозволить зменшити витрати на тепло: на 1 кв. м житла до 10 – 12 грн. Установка обійдеться в середньому 500-600 доларів залежно від квартири та процедурно також потребує схвалення на загальних зборах мешканців.

"У будинку, де є горизонтальний розподіл тепла, встановити індивідуальний поквартирний облік подачі тепла і дешевше, і легше, ніж за вертикального розведення. У нашому будинку тепер взимку, коли всі платять по 30-40 грн за 1 кв. м, у мене виходить у максимальні морози 15 грн – ще мінус 25 – 30% у платіжках”, – наголосив Олег Попенко.

Окупиться такий спосіб економії приблизно за 2-3 роки, причому можна вмикати та вимикати тепло, коли вирішить сам споживач, а не місцева влада. Власник квартири також може регулювати, яка температура йому зручніша.

"Завдяки встановленню лічильника, ІТП та розподільника тепла реальна економія становить понад 70%. Ми отримуємо платіжки на 1000-1500 грн за тепло, тоді як сусіди в будинку навпроти, де не встановлено жодного додаткового обладнання, платять за опалення 4 тис. грн на місяць ", — пояснив Попенко.

Втім, опалюватись майбутньою зимою можна не лише газом, є ще як мінімум 5 способів зробити своє житло теплим, не вдаючись до природного газу.