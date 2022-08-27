В Україні відчутно похолодає: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
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До кінця літа спека має зійти нанівець – похолодання прийде зі Сходу
У суботу-неділю, 27-28 серпня, в Україні ще буде спека, оскільки їй, схоже, дуже сподобалося перебувати в нашій країні.
Про це написала у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.
" Українське гаряче сонце милується разом з нами масовою міграцією прекрасних метеликів на ім’я Адмірал", — написала вона.
У суботу, 27 серпня, за даними синоптика, в Україні очікується +28+33 градуси спеки. Трохи холодніше буде у Рівненській та Житомирській областях – приблизно +24+28 градусів.
Водночас дощі з грозами пройдуть місцями в центральних областях, торкнуться Донеччини та Луганщини.
На решті території України буде сухо.
На сході та південному сході залишається сильним південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму у морі навіть у південній прибережній частині.
У Києві 27 серпня очікується суха погода із температурою повітря протягом дня близько +30 градусів.
У неділю у столиці ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою.
- Ужгород – +31…+33
- Львів – +27…+29
- Івано-Франківськ – +27…+29
- Тернопіль – +27…+29
- Чернівці – +27…+29
- Хмельницький – +28…+30
- Луцьк – +28…+30
- Рівне – +27…+29
- Житомир – +27…+29
- Вінниця – +28…+30
- Одеса – +29…+31
- Миколаїв – +29…+31
- Херсон – +30…+32
- Сімферополь – +29…+31
- Кропивницький – +29…+31
- Черкаси – +28…+30
- Чернігів – +27…+29
- Суми – +29…+31
- Полтава – +29…+31
- Дніпро – +30…+32
- Запоріжжя – +30…+32
- Донецьк – +30…+32
- Луганськ – +30…+32
- Харків – +30…+32
- Київ – +28…+30.
Але вже 31 серпня — 1 вересня в Україні відчутно похолодає, і в цьому їй хочеться вірити – скільки ж можна морити українців спекою?
Тоді вересень хоч і почнеться з різкого падіння температури, але холодним не буде.