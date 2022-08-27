В Україні відчутно похолодає: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

До кінця літа спека має зійти нанівець – похолодання прийде зі Сходу

У суботу-неділю, 27-28 серпня, в Україні ще буде спека, оскільки їй, схоже, дуже сподобалося перебувати в нашій країні.

Про це написала у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

" Українське гаряче сонце милується разом з нами масовою міграцією прекрасних метеликів на ім’я Адмірал", — написала вона.

У суботу, 27 серпня, за даними синоптика, в Україні очікується +28+33 градуси спеки. Трохи холодніше буде у Рівненській та Житомирській областях – приблизно +24+28 градусів.

Водночас дощі з грозами пройдуть місцями в центральних областях, торкнуться Донеччини та Луганщини.

На решті території України буде сухо.

На сході та південному сході залишається сильним південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму у морі навіть у південній прибережній частині.

У Києві 27 серпня очікується суха погода із температурою повітря протягом дня близько +30 градусів.

У неділю у столиці ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою.

Ужгород – +31…+33

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +28…+30

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +28…+30

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +28…+30.

Погода в суботу, 27 серпня

Але вже 31 серпня — 1 вересня в Україні відчутно похолодає, і в цьому їй хочеться вірити – скільки ж можна морити українців спекою?

Погода в неділю, 28 серпня

Тоді вересень хоч і почнеться з різкого падіння температури, але холодним не буде.