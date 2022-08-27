В Украине ощутимо похолодает: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- Автор
-
- Дата публикации
-
К концу лета жара должна сойти на нет – похолодание придет с Востока
В субботу-воскресенье, 27-28 августа, в Украине еще будет стоять жара, так как ей, похоже, очень понравилось находиться в нашей стране.
Об этом написала в социальной сети синоптик Наталья Диденко.
"Украинское горячее солнце как раз любуется вместе с нами массовой миграцией прекрасных бабочек по имени Адмирал", — написала она.
В субботу, 27 августа, по данным синоптика, в Украине ожидается +28+33 градуса жары. Чуть холоднее будет в Ровенской и Житомирской областях – примерно +24 +28 градусов.
В то же время дожди с грозами пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины.
На остальной территории Украины будет сухо.
На востоке и юго-востоке остается сильным юго-восточный ветер, который создает благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.
В Киеве 27 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха в течение дня около +30 градусов.
В воскресенье в столице вероятность локального дождя, но температура воздуха еще будет высокой.
- Ужгород – +31…+33
- Львов – +27…+29
- Ивано-Франковск – +27…+29
- Тернополь – +27…+29
- Черновцы – +27…+29
- Хмельницкий – +28…+30
- Луцк – +28…+30
- Ровно – +27…+29
- Житомир – +27…+29
- Винница – +28…+30
- Одесса – +29…+31
- Николаев – +29…+31
- Херсон – +30…+32
- Симферополь – +29…+31
- Кропивницкий – +29…+31
- Черкассы – +28…+30
- Чернигов – +27…+29
- Сумы – +29…+31
- Полтава – +29…+31
- Днепр – +30…+32
- Запорожье – +30…+32
- Донецк – +30…+32
- Луганск – +30…+32
- Харьков – +30…+32
- Киев – +28…+30
Но уже 31 августа — 1 сентября в Украине ощутимо похолодает, и в этом синоптику хочется верить – сколько же можно погоде морить украинцев жарищей!?
В то время сентябрь хоть и начнется с резкого падения температуры, но холодным не будет.