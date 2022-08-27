Укр

В Украине ощутимо похолодает: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
Дата публикации
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Жара в Украине Новость обновлена 27 августа 2022, 05:24
Жара в Украине

К концу лета жара должна сойти на нет – похолодание придет с Востока

В субботу-воскресенье, 27-28 августа, в Украине еще будет стоять жара, так как ей, похоже, очень понравилось находиться в нашей стране.

Об этом написала в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"Украинское горячее солнце как раз любуется вместе с нами массовой миграцией прекрасных бабочек по имени Адмирал", — написала она.

В субботу, 27 августа, по данным синоптика, в Украине ожидается +28+33 градуса жары. Чуть холоднее будет в Ровенской и Житомирской областях – примерно +24 +28 градусов.

В то же время дожди с грозами пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины.

На остальной территории Украины будет сухо.

На востоке и юго-востоке остается сильным юго-восточный ветер, который создает благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.

В Киеве 27 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха в течение дня около +30 градусов.

В воскресенье в столице вероятность локального дождя, но температура воздуха еще будет высокой.

  • Ужгород – +31…+33
  • Львов – +27…+29
  • Ивано-Франковск – +27…+29
  • Тернополь – +27…+29
  • Черновцы – +27…+29
  • Хмельницкий – +28…+30
  • Луцк – +28…+30
  • Ровно – +27…+29
  • Житомир – +27…+29
  • Винница – +28…+30
  • Одесса – +29…+31
  • Николаев – +29…+31
  • Херсон – +30…+32
  • Симферополь – +29…+31
  • Кропивницкий – +29…+31
  • Черкассы – +28…+30
  • Чернигов – +27…+29
  • Сумы – +29…+31
  • Полтава – +29…+31
  • Днепр – +30…+32
  • Запорожье – +30…+32
  • Донецк – +30…+32
  • Луганск – +30…+32
  • Харьков – +30…+32
  • Киев – +28…+30

Но уже 31 августа — 1 сентября в Украине ощутимо похолодает, и в этом синоптику хочется верить – сколько же можно погоде морить украинцев жарищей!?

В то время сентябрь хоть и начнется с резкого падения температуры, но холодным не будет.

Теги:
#Погода #Жара #Лето #Похолодание #Прогноз погоды