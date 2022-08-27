Тепло зміниться снігопадами та ожеледицею: якою буде осінь в Україні

Осінь в Україні визначатиметься областю високого тиску

В Україні перша половина осені супроводжуватиметься теплою погодою та рідкісними опадами, проте у другій половині до країни прийдуть холоди та снігопади.

Як повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух у коментарі "24 каналу", тепла погода диктуватиметься глобальним процесом, який має назву Ла-Ніньйо, та областю високого тиску.

За її словами, глобальні погодні процеси багато в чому визначаються коливанням в екваторіальній зоні Тихого океану, яка раз на 1-3 роки змінює теплу та холодну фази. Холодну фазу називають Ла-Ніньйо, а теплу – Ель-Ніньйо

За словами Балабух, Ла-Ніньйо цього року сприятиме формуванню області високого тиску, яка розкинеться над Північною Атлантикою і накриє, зокрема, й Україну.

Вона додала, що через це на більшій частині території України перша половина осені очікується теплою та посушливою, а температура повітря в середньому буде на один градус вищою, ніж у попереднє десятиліття.

Однак подальше скорочення тривалості дня призведе до зниження температури повітря. Крім того, зростатиме кількість заток арктичного повітря, що викличе тумани та заморозки, а в Карпати взагалі може принести снігопади та ожеледицю.

"Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих та холодних повітряних мас", — сказала синоптик.

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Як повідомлялося раніше, в Україні до кінця серпня очікується спекотна, "літня" погода, проте вже на початку вересня відбудеться чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені.