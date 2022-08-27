Тепло сменится снегопадами и гололедом: какой будет осень в Украине

Осень в Украине будет определяться областью высокого давления

В Украине первая половина осени будет сопровождаться теплой погодой и редкими осадками, однако во второй половине в страну придут холода и снегопады.

Как сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух в комментарии "24 каналу", теплая погода будет диктоваться глобальным процессом, носящим название Ла-Ниньо, и областью высокого давления.

По ее словам, глобальные погодные процессы во многом определяются колебанием в экваториальной зоне Тихого океана, которая раз в 1-3 года меняет теплую и холодную фазы. Холодную фазу называют Ла-Ниньо, а теплую – Эль-Ниньо

По словам Балабух, Ла-Ниньо в этом году будет способствовать формированию области высокого давления, которая раскинется над Северной Атлантикой и накроет, в том числе, и Украину.

Она добавила, что из-за этого на большей части территории Украины первая половина осени ожидается теплой и засушливой, а температура воздуха в среднем будет на один градус выше, чем в предыдущее десятилетие.

Однако дальнейшее сокращение длительности дня приведет к понижению температуры воздуха. Кроме того будет расти количество заливов арктического воздуха, что вызовет туманы и заморозки, а в Карпаты и вовсе может принести снегопады и гололедицу.

"Погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс", — сказала синоптик.

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Как сообщалось ранее, в Украине до конца августа ожидается жаркая, "летняя" погода, однако уже в первых числах сентября произойдет четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени.