Справа генерала Кривоноса: у Генштабі пояснили ситуацію з ДБР та обороною аеропорту "Київ"

У Генштабі закликали не робити гучних заяв, які дискредитували би керівництво держави під час воєнного стану

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував резонансну заяву про те, що на генерал-майора запасу Сергія Кривоноса Державне бюро розслідувань завело справу за буцімто майнові зловживання під час оборони аеропорту "Київ" ("Жуляни"), якою він командував. Роз’яснення з’явилось у відповідь на хвилю публікацій, в тому числі обурених, пов’язаних із поширеними відомостями.

Як пояснив на своїй Facebook-сторінці ГШ ЗСУ, у військових колах вважають публічні звинувачення з боку Кривоноса на адресу президента України Володимира Зеленського та органів досудового розслідування такими, що не відповідають дійсності. Також у діях Кривоноса помітили ознаки "дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави", що є недопустимим під час воєнного стану.

Інформацію про справу проти Кривоноса поширив напередодні журналіст Юрій Бутусов. Він опублікував телеграму, через яку ДБР буцімто намагалась знайти свідків можливих протиправних дій генерала під час оборони аеропорту. Публікація також містила розлогий коментар самого Кривоноса з цього приводу.

У відповідь ГШ ЗСУ наголосив, що "ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством — через листування". Факт такого листування у Генштабі підтвердили, як і те, що у листах ведеться з’ясування обставин оборони аеропорту "Київ" у період з 24 лютого по 3 квітня цього року. "Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", — йдеться у поясненні.

У ньому також детально розповідається про роль генерала у цих подіях. У ГШ ЗСУ повідомили, що Кривонос був залучений до оборони аеропорту "Київ" як доброволець. При цьому було враховано його досвід під час боїв за краматорський аеродром у 2014 році, тож Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поклав на нього обов’язки керівника оборони аеропорту "Київ".

"З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило", — прокоментували у Генштабі заяву про буцімто незаконне звільнення Кривоноса. Натомість заявили, що після передачі об’єкту під охорону та оборону підрозділами тероборони Кривонос "був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ".

У Генштабі зазначили, що правоохоронні органи повинні тепер відреагувати на те, що під час публікації даних про справу Кривоноса спливли відомості з обмеженим доступом. "Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", — підсумували у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", Сергій Кривонос був звільнений з лав ЗСУ в запас на початку червня 2021 року. Тоді це рішення викликало в нього обурення, адже він планував і далі служити Україні. До кінця грудня 2020 року Кривонос також обіймав посаду заступника секретаря РНБО.