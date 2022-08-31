Осінь підкрадається: де в Україні чекатиме похолодання в останній день літа
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Вересень розпочнеться з різкого похолодання
До кінця літа залишився лише один день, а погода тим часом має намір попередити українців про те, що осінь уже на носі.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, останній день серпня видасться прохолодним у західних та північних областях України, тоді як на сході та півдні зберігатиметься спекотна погода.
Загалом 31 серпня очікується сухим у більшості українських областей. Дощі із грозами можливі лише на півдні нашої країни.
Температура повітря на сході та півдні протягом дня утримуватиметься на рівні вище +30 градусів, на заході ж можливе похолодання аж до +21…+23.
Ще нижче стовпчик термометра опуститься в перший день вересня, тож на заході України цього дня очікується аж до +18…+21 градусів. На сході ще день залишатиметься тепло, однак і там похолодає до +26… +28 градусів.
Варто зазначити, що попри різке похолодання на початку вересня, загалом перший місяць осені обіцяє бути відносно теплим і навіть місцями спекотним. Ще одне помітне похолодання до України прийде лише ближче до жовтня.