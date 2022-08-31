Осінь підкрадається: де в Україні чекатиме похолодання в останній день літа

Вересень розпочнеться з різкого похолодання

До кінця літа залишився лише один день, а погода тим часом має намір попередити українців про те, що осінь уже на носі.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, останній день серпня видасться прохолодним у західних та північних областях України, тоді як на сході та півдні зберігатиметься спекотна погода.

Загалом 31 серпня очікується сухим у більшості українських областей. Дощі із грозами можливі лише на півдні нашої країни.

Температура повітря на сході та півдні протягом дня утримуватиметься на рівні вище +30 градусів, на заході ж можливе похолодання аж до +21…+23.

Ще нижче стовпчик термометра опуститься в перший день вересня, тож на заході України цього дня очікується аж до +18…+21 градусів. На сході ще день залишатиметься тепло, однак і там похолодає до +26… +28 градусів.

Читайте також: Категорія Україна Не літо, але тепло: народний синоптик розповів, на яку погоду чекати українцям у вересні За словами народного синоптика, літніх температурах на початку осені чекати не варто, але буде досить комфортна погода

Варто зазначити, що попри різке похолодання на початку вересня, загалом перший місяць осені обіцяє бути відносно теплим і навіть місцями спекотним. Ще одне помітне похолодання до України прийде лише ближче до жовтня.