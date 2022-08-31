Осень подкрадывается: где в Украине ждать похолодания в последний день лета

Сентябрь начнется с резкого похолодания

До конца лета остался всего один день, а погода тем временем намерена предупредить украинцев о том, что осень уже на носу.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, последний день августа выдастся прохладным в западных и северных областях Украины, в то время как на востоке и юге будет сохраняться жаркая погода.

В целом 31 августа ожидается сухим в большинстве украинских областей. Дожди с грозами возможны лишь на юге нашей страны.

Температура воздуха на востоке и юге в течение дня будет удерживаться на уровне выше +30 градусов, на западе же возможно похолодание вплоть до +21…+23.

Еще ниже столбик термометра опустится в первый день сентября, так на западе Украины в этот день ожидается вплоть до +18…+21 градусов. На востоке же еще день будет оставаться тепло, однако и там похолодает до +26… +28 градусов.

Читайте также: Категория Украина Не лето, но тепло: народный синоптик рассказал, какую погоду ждать украинцам в сентябре По словам народного синоптика, летних температур в начале осени ждать не стоит, но будет достаточно комфортная погода.

Стоит отметить, что несмотря на резкое похолодание в начале сентября, в целом первый месяц осени обещает быть относительно теплым и местами даже жарким. Еще одно заметное похолодание в Украину придет лишь ближе к октябрю.