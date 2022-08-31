Осень подкрадывается: где в Украине ждать похолодания в последний день лета
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Сентябрь начнется с резкого похолодания
До конца лета остался всего один день, а погода тем временем намерена предупредить украинцев о том, что осень уже на носу.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, последний день августа выдастся прохладным в западных и северных областях Украины, в то время как на востоке и юге будет сохраняться жаркая погода.
В целом 31 августа ожидается сухим в большинстве украинских областей. Дожди с грозами возможны лишь на юге нашей страны.
Температура воздуха на востоке и юге в течение дня будет удерживаться на уровне выше +30 градусов, на западе же возможно похолодание вплоть до +21…+23.
Еще ниже столбик термометра опустится в первый день сентября, так на западе Украины в этот день ожидается вплоть до +18…+21 градусов. На востоке же еще день будет оставаться тепло, однако и там похолодает до +26… +28 градусов.
Стоит отметить, что несмотря на резкое похолодание в начале сентября, в целом первый месяц осени обещает быть относительно теплым и местами даже жарким. Еще одно заметное похолодание в Украину придет лишь ближе к октябрю.