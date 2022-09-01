У школу під час війни: що дитині потрібно мати у тривожному рюкзаку

Обов’язковим пунктом є "інформаційна карта" із зазначенням особистих даних дитини та її батьків

У четвер, 1 вересня, в Україні офіційно стартував навчальний рік для школярів та студентів. Багато освітніх закладів через війну працюватимуть у дистанційному чи змішаному режимі, проте частина шкіл все ж таки відчинить свої двері для очної зустрічі з учнями. Для дітей, яким доведеться ходити на заняття, а не отримувати онлайн знання, обов’язковою є наявність другого — тривожного — рюкзака з необхідними речами на екстрений випадок.

Про те, що має входити до його наповнення, нагадали представники прес-служби Патрульної поліції України. Насамперед варто пам’ятати, що частину речей, за наявності дозволу школи, можна спокійно зберігати у навчальному закладі — для більшої зручності.

Головною вимогою щодо наповнення такого рюкзака є наявність "інформаційної карти", в якій будуть вказані повні імена дитини та її батьків, контактні дані мами та батька (або інших найближчих родичів), включаючи адреси та телефони. Також у ці дані слід внести позначки щодо наявних захворювань (хронічні, алергії тощо). За бажання в карту можна вкласти і сімейне фото.

Батькам у школах пропонують такий перелік

Загалом же перелік речей необхідного багажу дуже стандартний. Переконайтеся, що у вашого школяра (школярки) із собою будуть пляшка чистої води, енергетичні батончики (не шоколадні) та поживні снеки, улюблена іграшка чи річ, комплект змінної білизни та одягу. Також можна дати дитині телефон, до якого долучити зарядний пристрій та павербанк. Однак останній пункт не є обов’язковим для виконання — все залежить від фінансових можливостей сім’ї.

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Інші потреби учнів мають забезпечити самі навчальні заклади. Це і нормальна їжа з водою, предмети гігієни, ковдри та інше.

Важливо: не перестарайтеся, збираючи рюкзак тривожний дитині. Пам’ятайте, що він має бути цілком підйомним та швидко транспортабельним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто в Україні відповідає за організацію дистанційного процесу навчання та як він проходитиме.