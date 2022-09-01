Цілий ряд продуктів в Україні подешевшає восени (список)

Українці можуть розраховувати на здешевшання продуктів вже у вересні

Попри суттєве здорожчання продуктів, яке спостерігається останнім часом, в Україні все ж очікується стабілізація цін на найвживаніші товари. На думку експерта, через збір врожаю та сезонне здешевшання, вже у вересні українці можуть розраховувати на падіння розцінок зокрема на овочі.

Як в інтерв'ю для видання РБК-Україна розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, цінова ситуація в Україні змінюється вкрай швидко, адже зараз країна перебуває у вкрай форс-мажорних обставинах.

На думку експертки, вже з вересня розпочнеться сезонне зниження вартості продуктів. Зокрема суттєво здешевшати повинні овочі, які можуть зберігатися впродовж тривалого часу. Мова йде про картоплю, буряк, моркву, цибулю,яблука та інші. За словами Литвин, ціни на дану категорію товарів знижуються, адже виробники відповідних культур або розміщують продукцію на складах тривалого зберігання, аби в подальшому здійснити реалізацію за більшими цінами узимку або весною, або розпродують їх безпосередньо з полів по більш низьким цінам, адже складів та тривалого зберігання товарів у них немає.

Які чинники впливають на зростання

За словами аналітика, наразі в країні розглядається ймовірність повернення акцизу на пальне і якщо відповідне рішення буде прийняте, то ціни можуть суттєво підскочити абсолютно на всі категорії товарів, адже логістика здорожчає.

Крім того, зазначила експерт, зараз в Україні відбуваються жнива, тож зовсім скоро почнеться масовий посів озимих культур. Всі ці операції потребують великої кількості дизельного пального, що в подальшому може позначитися на остаточній вартості кінцевих продуктів.

"В умовах воєнного стану варто відмовитися від повернення акцизу на пальне або хоча б встановити пільговий акциз на паливо для аграріїв, яке використовується для власного споживання сільськогосподарськими товаровиробниками, як це робиться в країнах ЄС", — пояснила Литвин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри здорожчання в Україні більш вживаних серед українців продуктів, деякі з них все ж ціні частково впали.