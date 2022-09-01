Целый ряд продуктов в Украине подешевеет осенью (список)

Украинцы могут рассчитывать на удешевление продуктов уже в сентябре

Несмотря на существенное подорожание продуктов, которое наблюдается в последнее время, в Украине все же ожидается стабилизация цен на наиболее употребляемые товары. По мнению эксперта, из-за сбора урожая и сезонного удешевления уже в сентябре украинцы могут рассчитывать на падение расценок в частности на овощи.

Как в интервью для издания РБК-Украина рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, ценовая ситуация в Украине меняется очень быстро, ведь сейчас страна находится в крайне форс-мажорных обстоятельствах.

По мнению эксперта, уже с сентября начнется сезонное снижение стоимости продуктов. В частности, существенно подешеветь должны овощи, которые могут храниться в течение длительного времени. Речь идет о картофеле, свекле, моркови, луке, яблоках и других. По словам Литвин, цены на данную категорию товаров снижаются, ведь производители соответствующих культур либо размещают продукцию на складах длительного хранения, чтобы в дальнейшем осуществить реализацию по большим ценам зимой или весной, либо распродают их непосредственно с полей по более низким ценам, ведь складов для длительного хранения у них нет.

Какие факторы влияют на рост

По словам аналитика, в настоящее время в стране рассматривается вероятность возврата акциза на горючее и если соответствующее решение будет принято, то цены могут существенно подскочить абсолютно на все категории товаров, ведь логистика подорожает.

Кроме того, отметила эксперт, сейчас в Украине проходит жатва, поэтому совсем скоро начнется массовый посев озимых культур. Все эти операции требуют большого количества дизельного горючего, что в дальнейшем может сказаться на конечной стоимости конечных продуктов.

"В условиях военного положения следует отказаться от возвращения акциза на горючее или хотя бы установить льготный акциз на топливо для аграриев, которое используется для собственного потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями, как это делается в странах ЕС", — пояснила Литвин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на удорожание в Украине более употребляемых среди украинцев продуктов, некоторые из них все же цены частично упали.