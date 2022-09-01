Навіщо росіяни влаштували ядерний шантаж навколо ЗАЕС і чи закінчиться це катастрофою? Думка генерала

Український генерал прогнозує, що цими днями на ЗАЕС буде особливо гостра фаза

Вранці у четвер, 1 вересня, чекаючи на прибуття міжнародної місії МАГАТЕ з перевіркою на Запорізьку АЕС, російські окупанти влаштували масовий обстріл Енергодару.

Раніше саму ЗАЕС загарбники перетворили на військову базу, а також імітували обстріл станції нібито українськими військовими. Про те, що відбувається навколо найбільшого ядерного об’єкта в Європі, "Телеграф" поспілкувався з генералом армії України, ексголовою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем.

Гра на межі фолу

"Ми проходимо стадію неймовірного ядерного шантажу. Бачимо, що навіть прибуття представників МАГАТЕ росіяни використовують для нових провокацій. У тому числі, щоб члени міжнародних організацій зафіксували обстріли, в яких рф звинувачує українські війська. Що саме ми нібито завдаємо мінометні, артилерійські удари. Сьогодні ще й фейковий український десант приплели", – зазначає генерал.

На його думку, росіяни заздалегідь готували сьогоднішнє шоу в районі ЗАЕС.

"Довгий час окупанти не давали "добро" на відвідування станції представниками МАГАТЕ. Тому встановили порядок прибуття та склад місії. Який включає або партнерів росії, або нейтральних, але близьких до неї союзників — як ті ж Китай, Індія. Для росіян важливо показати, що саме Україна нібито загрожує безпеці всього світу, провокуючи сценарій ядерної катастрофи. Дії бузувірські, але цілком у стилі росії. Гра на межі фолу. Обстріли Енергодару та території ЗАЕС (пунктів забезпечення, постачання, охолодження). Чутливі точки. Все це може або спричинити аварію, або наблизити до неї. У хід пішли вже запасні генератори, що, звичайно, небезпечно. У ці дні буде особливо гостра фаза. Росіяни намагатимуться показати, що вони роблять все для безпечного функціонування ЗАЕС, але при цьому не припинять постановкових обстрілів, що нібито здійснюються ЗСУ", – прогнозує Микола Маломуж.

За словами генерала, противник розмістив гармати, ракетні засоби, гелікоптери так, щоб завдавати з їх допомогою ударів ніби з боку території, яку контролюють українські війська. Вважаючи, що не вдасться довести, що це роблять самі росіяни.

"Хоча за допомогою космічних засобів, радіолокаційних і так далі можна чітко зафіксувати — хто стріляв, коли, куди і звідки. Так що росія не зможе тут маніпулювати прямо. Але вона на це не звертатиме уваги. Стане твердо стояти на своєму, як стояла при знищенні малайзійського "Боїнга" в небі Донеччини влітку 2014. Усі розслідування чітко продемонстрували, що літак був знищений з російського "Бука", навіть його шлях відстежили. Який був екіпаж, як рухався, де розміщувався, як завдавав ударів. Але рф тупо стоїть на своєму — це не так. Хоча всі суди вже практично визнали провину росіян у тій трагедії. Так само буде і в ситуації із ЗАЕС", — упевнений експерт.

Війна вже вийшла за межі України

Микола Маломуж упевнений, що головна мета ядерних провокацій з боку росії – примусити Україну до миру на російських умовах. А міжнародне товариство – тиск на Україну для проведення таких переговорів.

"Навіть якщо більшість країн не повірять цим ядерним іграм росії, знайдуться ті, хто повірить. Або кому вигідно вдати, що повірив, – пояснює генерал. – Нам зараз дуже важливо перевернути ситуації назад. Всіма способами – і міжнародним контролем, і технічними, космічними, радіолокаційними засобами, безпілотниками, показаннями свідків – показати всю модель дій росії щодо ядерного шантажу, продемонструвати на всіх рівнях, хто насправді поставив ЗАЕС, Україну, мир на межу ядерної катастрофи, нам потрібно не виправдовуватися, а звинувачувати. Важливо піти у сильну, потужну технологічну, інформаційну, дипломатичну атаку на росію, використовуючи навіть близькі до неї країни, включаючи Китай, Індію, Бразилію, показувати, що саме росія загрожує світові, що вона використовує для шантажу всі механізми. Надати відповідні докази. Почати потужну атаку на росії як на міжнародного ядерного терориста".

Питання вже не лише в Україні, наголошує ексглава Зовнішньої розвідки. Якщо буде ядерна катастрофа, це зачепить усіх. І стане страшним прецедентом.

"І це – найважливіший аргумент для всіх розсудливих країн стати на бік України у протидії країні-терористу. Слід жорстко поставити росію перед фактом – що наслідки її подібних дій будуть катастрофічним для неї самої. Це фактично питання виживання всього світу. І нейтральність тут не врятує, — апевнений Микола Маломуж. — Череда криз, яку породило вторгнення росії в Україну, демонструє, що війна вже вийшла за рамки нашої країни, набуваючи світового масштабу. А тому зупиняти агресора треба всім світом", — упевнений Микола Маломуж.