Заморозки на ґрунті та дощі: чого українцям чекати від погоди у першій декаді вересня

Любителям тепла варто запастися терпінням до жовтня

Відповідно до прогнозів синоптиків, перші дні вересня принесли в Україну зниження температури на кілька градусів.

Так, навіть сьогодні, у суботу, 3 вересня через хвилю опадів температура повітря знизиться до +20 градусів у багатьох областях за винятком південних та східних, де вдень очікується +23…+28 градусів.

Погода в суботу, 3 вересня

Крім того, в Україну вже прийшли перші заморозки на ґрунті – їх зафіксували у ніч проти 2 вересня у північних регіонах нашої країни. Надалі заморозки можливі на півночі Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 1-2 градусів тепла.

"Однак незабаром нічна температура підвищиться. Це відбудеться за рахунок того, що з’явиться хмарність з південно-західногї сторони", — вважає заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Водночас чекати на сильне потепління, на її думку, не варто. Найближчими днями в Україні прогнозується суха погода, тож температура вночі знижуватиметься. Все зміниться із приходом дощів. Після цього температура вдень підніматиметься до 20 градусів.

Прогнози Наталії Голені підтверджують і її колеги з Укргідрометцентру.

Так, 4 вересня похолодання дістанеться всєї території країни, дощі ж залишаться лише на Сході та на Закарпатті.

Погода в неділю, 4 вересня

Перші ж три дні нового тижня будуть сонячними, хоч і не дуже теплими. Температура повітря утримається в межах +17…+21 градуси, при цьому найтепліше буде на півдні та заході, а холодніше у центральних та північних областях.

Погода в понеділок, 5 вересня

Погода у вівторок, 6 вересня

Погода в середу, 7 вересня

Але вже з четверга варто чекати дощів і, отже, подальшого похолодання.

"Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо прояснюватиметься, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", — розповіла Голеня.

Але у любителів тепла ще залишається надія на жовтень: на думку народного синоптика Володимира Деркача, перша половина жовтня порадує українців теплом: довгоочікуване Бабине літо розпочнеться у першій декаді жовтня та триватиме аж до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня).