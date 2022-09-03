Заморозки на почве и дожди: чего украинцам ждать от погоды в первой декаде сентября

Любителям тепла стоит запастись терпением до октября

В соответствии с прогнозами синоптиков, первые дни сентября принесли в Украину снижение температуры на несколько градусов.

Так, даже сегодня, в субботу, 3 сентября из-за волны осадков температура воздуха снизится до +20 градусов во многих областях за исключением южных и восточных, где днем можно ждать +23…+28 градусов.

Погода в субботу, 3 сентября

Кроме того, в Украину уже пришли первые заморозки на почве – их зафиксировали в ночь на 2 сентября в северных регионах нашей страны. В дальнейшем заморозки возможны на севере Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 1-2 градусов тепла.

"Однако в скором времени ночная температура повысится. Это произойдет за счет того, что появится облачность с юго-западной стороны", — считает заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

В то же время ждать сильного потепления, по ее мнению, не стоит. В ближайшие дни в Украине прогнозируется сухая погода, поэтому температура ночью будет снижаться. Все изменится с приходом дождей. После этого температура днем будет подниматься до 20 градусов.

Прогнозы Натальи Голени подтверждают и ее коллеги по Укргидрометцентру.

Так, 4 сентября похолодание доберется и туда, дожди останутся только на Востоке и на Закарпатье.

Погода в воскресенье, 4 сентября

Первые же три новой недели будут солнечными, хотя и не очень теплыми. Температура воздуха удержится в пределах +17…+21 градуса, при этом теплее всего будет на юге и западе, а холоднее в центральных и северных областях.

Погода в понедельник, 5 сентября

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Но вот уже с четверга стоит ждать дождей и, следовательно, дальнейшего похолодания.

"Дожди будут после 8-9 сентября. А до этого времени будет сухая антициклональная погода. Поэтому ночью, если будет проясняться, будет прохладно, около 10 градусов тепла", — рассказала Голеня.

Но у любителей тепла еще остается надежда на октябрь: по мнению народного синоптика Владимира Деркача, первая половина октября порадует украинцев теплом: долгожданное Бабье лето начнется в первой декаде октября и продлится аж до праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).