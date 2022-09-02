Когда в Украине закончится Бабье лето: прогноз народного синоптика

Первая половина октября порадует теплом

Долгожданное Бабье лето в Украине начнется в первой декаде октября и продлится аж до праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач. Он отметил, что в сентябре также будет немало теплых дней, однако настоящее Бабье лето стоит ожидать в начале октября.

Народный синоптик рассказал, что начало октября порадует теплом, лишь на протяжении 1-2 дней в середине первой декады на территории Украины ожидаются небольшие осадки. Затем хорошенько потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое заденет и начало второй декады. Деркач считает, что после праздника Покрова стоит ожидать похолодание, количество дождей возрастет, сильно упадет температура ночью (до 0 градусов), однако морозов не будет.

Заключительная декада октября порадует теплом всего на протяжении 1-2 дней, ночью стоит ожидать небольших заморозков.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой будет ближайшая зима, которую уже сейчас называют самой тяжелой в истории Украины из-за войны и ее последствий. В некоторых регионах нашей страны не будет отопительного сезона, а потому в "Нафтогазе" посоветовали украинцам запастись теплыми вещами.