Коли в Україні закінчиться Бабине літо: прогноз народного синоптика

Перша половина жовтня порадує теплом

Довгоочікуване Бабине літо в Україні розпочнеться у першій декаді жовтня та триватиме аж до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня).

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач. Він зазначив, що у вересні також буде чимало теплих днів, проте справжнє Бабине літо варто очікувати на початку жовтня.

Народний синоптик розповів, що початок жовтня порадує теплом, лише протягом 1-2 днів у середині першої декади на території України очікуються невеликі опади. Потім добре потеплішає і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади. Деркач вважає, що після свята Покрови варто чекати на похолодання, кількість дощів зросте, сильно впаде температура вночі (до 0 градусів), проте морозів не буде.

Завершальна декада жовтня порадує теплом лише протягом 1-2 днів, вночі варто очікувати невеликих заморозків.

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