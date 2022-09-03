На західному кордоні України утворилися рекордні черги, у Києві звинувачують поляків

На одному із пропускних пунктів черга розтягнулася на 45 кілометрів

На українсько-польському кордоні утворилися довгі черги, а водіям вантажівок доводиться кілька днів стояти в чергах, щоб потрапити на територію сусідньої країни.

Як повідомив у своєму Фейсбуку заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, ситуація з чергами стає критичною і "може перерости в катастрофу".

За його словами, цього тижня черга на пропускному пункті Ягодин розтяглася на 45 кілометрів, що є абсолютним рекордом.

При цьому Найєм зазначає, що проблема полягає в низькій ефективності польських прикордонників, які проводять ветеринарний та фітоконтроль.

"Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо", — написав він.

При цьому він зазначив, що ефективність роботи польських прикордонників зменшилася після початку вторгнення, і якщо до кризи через пропускний пункт могли пройти до 80 вантажівок за день, то зараз цей показник скоротився до 12-25 за день.

Це призводить до того, що багатьом водіям доводиться стояти у чергах тижнями.

Також він додав, що рішення є і воно полягає у тому, щоб збільшити кількість співробітників польських ветеринарних та фітосанітарних служб, а Україна навіть готова надати своїх спеціалістів на допомогу польським колегам.

"Ми говоримо чесно, як є: наш пріоритет — збільшення обсягів експорту. Нам потрібно торгувати зі світом. Без цього наша економіка не встоїть до перемоги", — додав Найєм.

Варто зазначити, що в коментарях до запису багато користувачів відзначили, що така картина спостерігається не лише на польському кордоні, а й на румунському, угорському та словацькому.

Як повідомлялося раніше, у середині серпня в Кабміні заявляли, що мають намір незабаром запровадити послугу електронної черги на кордоні, яка дозволить заощадити час під час проходження митного контролю.