Укр

На западной границе Украины образовались рекордные очереди, в Киеве обвиняют поляков

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Очереди на границе
Очереди на границе

На одном из пропускных пунктов очередь растянулась на 45 километров

На украинско-польской границе образовались длинные очереди, а водителям грузовиков приходится по нескольку дней стоять в очередях, чтобы попасть на территорию соседней страны.

Как сообщил в своем Фейсбук заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, ситуация с очередями становится критической и "может перерасти в катастрофу".

По его словам, на этой неделе очередь на пропускном пункте Ягодын растянулась на 45 километров, что является абсолютным рекордом.

При этом Найем отмечает, что проблема заключается в низкой эффективности польских пограничников, которые проводят ветеринарный и фитоконтроль.

"Об этом знают не только перевозчики, но и представители тех же контролирующих органов обеих стран. Но почему-то говорят об этом шепотом, чтобы никого не обидеть. Мне кажется, не признавая проблему, мы ее только усугубляем", — написал он.

При этом он отметил, что эффективность работы польских пограничников уменьшилась после начала вторжения и если до кризиса через пропускной пункт могли пройти до 80 грузовиков за день, то сейчас этот показатель сократился до 12-25 за день.

Это приводит к тому, что многим водителям приходится стоять в очередях неделями.

Также он добавил, что решение есть и оно заключается в том, чтобы увеличить количество сотрудников польских ветеринарных и фитосанитарных служб, а Украина даже готова предоставить своих специалистов в помощь польским коллегам.

"Мы говорим честно, как есть: наш приоритет – увеличение объемов экспорта. Нам нужно торговать с миром. Без этого наша экономика не устоит до победы", — добавил Найем.

Стоит отметить, что в комментариях к записи многие пользователи отметили, что такая картина наблюдается не только на польской границе, но и на румынской, венгерской и словакской.

Как сообщалось ранее, в средине августа в Кабмине заявляли, что намерены в скором времени ввести услугу электронной очереди на границе, которая позволит сэкономить время во время прохождения таможенного контроля.

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#Украина #Польша #Граница #Мустафа Найем