"Сухий" тиждень напередодні "мокрих" вихідних: синоптики розповіли про погоду на наступні дні

В українця з’явився чи не останній шанс насолодитися "літньою" погодою з "осінніми" температурами

Незважаючи на тривожні прогнози народних синоптиків про заморозки та похолодання, понеділок, 5 вересня, в Україні буде сонячним.

Про це пише у своєму Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Дощі малоймовірні, хмар, хоч і красивих, білих, мало, але багато блакитного неба", — розповідає вона.

Якщо говорити про температуру повітря, то вона 5 вересня "буде стриманою": прохолодніше на сході та півночі, +15+19 градусів, тепліше на заході та півдні, +17+24 градуси, у центральній частині – помірно тепло, +16+20 градусів. Ніч, звичайно, вже холодна, очікується +7+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4+9 градусів.

У столиці 5 вересня очікується сонячна "красива погода" із максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів.

Говорячи про погоду протягом тижня, синоптик також налаштована оптимістично.

"Більшу частину тижня ми перебуватимемо в сухій сонячній погоді, серйозні дощі прибудуть до України, які, скільки – дивитимемося разом", — пише вона.

Припущення (прогноз) Наталії підтверджують її колеги із Гідрометцентру.

Погода 5 вересня

Так, у вівторок ситуація практично не зміниться. Щоправда, вночі стане холоднішим – на більшій частині території градусник покаже не більше +7…+8. Найтепліше буде на півдні — до +23 (у Криму), а холодніше — як і в понеділок, на сході.

Погода у вівторок, 6 вересня

Погода в середу, 7 вересня

Погода у четвер, 8 вересня

Але до кінця тижня цифри на градуснику поповзуть вгору і стане трохи теплішим. Без опадів. Вночі температура опускатиметься до +5 (Луцьк, Рівне), а вдень підніматиметься до +23 (у Криму), на решті території — до +20.

В останній день робочого тижня без дощів не обійдеться. Опади "зачеплять" усю західну Україну.

Погода у п’ятницю, 9 вересня

Ну а вихідні вже будуть повністю мокрими – дощі підуть як у центрі, так і на Півдні, і на Заході країни.

Погода на вихідних у Києві

Погода на вихідних в Одесі

Погода на вихідних у Львові

На щастя друга декада вересня, на думку народного синоптика Володимира Деркача, порадує українців справжнім осіннім теплом, хоч і без повернення до літніх температур. При цьому можливість опадів буде дуже низькою.