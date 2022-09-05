"Сухая" неделя в преддверии "мокрых" выходных: синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни

У украинце появился едва ли не последний шанс насладиться "летней" погодой с "осенними" температурами

Несмотря на тревожные прогнозы народных синоптиков о заморозках и похолодании, понедельник, 5 сентября, в Украине будет солнечным.

Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Дожди маловероятны, облаков, хотя и красивых, белых, мало, но много голубого неба", — рассказывает она.

Если говорить о температуре воздуха, то она 5 сентября "будет сдержанной": прохладнее на востоке и севере, +15+19 градусов, теплее на западе и юге, +17+24 градуса, в центральной части – умеренно тепло, +16+20 градусов. Ночь, конечно, уже холодная, ожидается +7+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4+9 градусов.

В столице 5 сентября ожидается солнечная "красивая погода" с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7+11 градусов.

Говоря о погоде в продолжение недели, синоптик также настроена оптимистично.

"Большую часть недели мы будем находиться в сухой солнечной погоде, серьезные дожди прибудут в Украину, какие, сколько – будем смотреть вместе", — пишет она.

Предположения (прогноз) Натальи подтверждают ее коллеги из Гидрометцентра.

Погода 5 сентября

Так, во вторник ситуация практически не изменится. Правда, ночью станет холоднее – на большей части территории градусник покажет не больше +7…+8. Теплее всего будет на юге — до +23 (в Крыму), а холоднее — как и в понедельник, на востоке.

Погода во вторник, 6 сентября

Погода в среду, 7 сентября

Погода в четверг, 8 сентября

Но вот к концу недели цифры на градуснике поползут вверх и станет чуть теплее. Без осадков. Ночью температура будет опускаться до +5 (Луцк, Ровно), а днем подниматься до + 23 (в Крыму), на остальной территории — до +20.

В последний день рабочей недели без дождей не обойдется. Осадки "зацепят" всю западную Украину.

Погода в пятницу, 9 сентября

Ну а выходные уже будут полностью "мокрыми" – дожди пойдут как в центре, так и на Юге, и на Западе страны.

Погода на выходных в Киеве

Погода на выходных в Одессе

Погода на выходных во Львове

К счастью, вторая декада сентября, по мнению народного синоптика Владимира Деркача, порадует украинцев настоящим осенним теплом, хоть и без возвращения к летним температурам. При этом вероятность осадков будет очень низкой.