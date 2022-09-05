На тлі просування ЗСУ окупанти стягують сили: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріли та атаки на сході, намагається тиснути вогнем на півдні

Український контрнаступ просувається на півдні та сході. Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у західній частині Херсонської області та за річкою Сіверський Донець у Донецькій.

Дослідники інституту вивчення війни зазначають, що темп контрнаступу може змінюватися — українські військові націлені на позбавлення окупантів постачання та ослаблення командування навіть у разі наземних дій. Аналітики очікують спроб росіян знову захопити втрачені позиції та атаки артилерії на ці місця.

Окупанти також продовжують атаки в районі Бахмута та від окупованого Донецька. У тилових районах окупованої частини Запорізької області зафіксовано переміщення техніки ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог обмежено атакував на північний захід від Слов’янська, намагався прорватися в районі Богородичного, Пасіки, Краснопілля, Долини. На цьому напрямі український контрнаступ був успішним — форсували річку Сіверський Донець і звільнили Озерне (20 км на схід від Слов’янська). У районі Сіверська штурмів не відмічено.

Ворог атакував на північний схід від Бахмута в районі міста, Бахмутського, Покровського. Бої продовжуються в районі Кодеми. На північний захід від Донецька окупанти атакували біля Первомайського та Пісок. Ворог продовжує обстріл по всій лінії фронту.

Карта бойових дій на сході України

Харків

Наступу росії на цьому напрямі не відзначено, але окупанти не припиняють артилерійські та ракетні атаки.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог стягує сили у райони, вздовж лінії логістики. Передбачається, що вони захищатимуть важливі місця для окупантів у Мелітополі та Токмаку. Напруга на ЗАЕС продовжує зростати. Атомна станція продовжує перебувати у зоні обстрілів росіян. З позицій Енергодару окупанти обстрілюють інший берег водосховища.

Карта боїв на півдні України

Контрнаступ України

Українські війська звільнили два населені пункти на Херсонщині. Один з них — Високопілля, на південь від кордону з Дніпропетровською областю. Другий населений пункт названо не було. Передбачається, що український контрнаступ триває на південний схід від Високопілля. Росіяни посилено обстрілюють лінію фронту. Вони б’ють населеними пунктами за річкою Інгулець — з обстрілу можна судити про просування українських військових від плацдарму.

Стратегія українського контрнаступу – виснажити російські сили. Удари ЗСУ по позиціях росіян, складів та наземних комунікацій продовжуються. Російські джерела заявляють про допити про напрямки контрнаступу України: крім Високопілля, названо атаки в районі Снігурівки (60 км від Миколаєва), а також з північного заходу та заходу від Херсона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переправи через Інгулець та Дніпро на півдні України перебувають під вогневим контролем українських військових. Під час контрнаступу ЗСУ вдається захопити полонених — деякі мають дуже примітні "сувеніри".