Українська армія контрнаступає, росія атакує: свіжі карти боїв в Україні

Українське командування мовчить про операції ЗСУ

Український генштаб не підтверджує, але російські пропагандисти в істериці через ймовірне просування Сил оборони України на півдні Харківської області. В Інституті вивчення війни вважають, що контратакам сприяло перекидання російських сил із цього району до Херсонської області.

На Херсонщині тим часом продовжуються удари по російських складах, контрольних пунктах, місцях скупчення техніки. Бойова активність відзначена кількома джерелами на північний захід від Херсона та у західній частині області вздовж річки Інгулець.

На сході атаки росіян не припиняються. Вони атакують на південь від Бахмута та широким півколом (північ/північний захід/захід) штурмують від Донецька.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські військові не проводили підтверджених атак у районі Ізюм-Слов’янськ. Зазначається, що українські сили могли обмежено контратакувати у районі Слов’янська на північний схід від міста. Ймовірно, вони змогли зайняти позиції біля траси на Слов’янськ або проводили розвідку в цьому районі. По Сіверську також не відмічено штурмів.

У районі Бахмута з південного боку відмічено просування ворога. Російські джерела заявили про повне захоплення Кодеми. Якщо це так, дослідники зазначають, що Кодема може стати відправною точкою для атак на Зайцево, де ще йдуть бої. Штурми з інших напрямів продовжуються — українські військові повідомляють про відбиті атаки.

З боку окупованого Донецька продовжуються наземні атаки. Окупанти завдавали ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, на північній околиці Донецька, а також у Мар’їнці на південний захід від Донецька.

Карта боїв на сході України

Харків

Росвійська не атакували на північному сході області, але заявили про наступальну операцію українських військових у районі Балаклії. Українські військові могли просунутися до Вербівки та дійти до околиць самої Балаклії. Росіяни руйнували мости через річку Середня Балаклія, щоб завадити українському просуванню. Також підірвано міст через Сіверський Донець у районі Байраку та Нової Гусарівки. Дата підриву невідома, кадри розміщені наприкінці серпня та їх вдалося геолокувати. Окупанти стурбовані тим, що контрнаступальні дії в районі Балаклії дозволять відрізати ворога від Ізюма. З боку українського командування зберігається тиша щодо операцій на Харківщині. Експерти вважають, що контратака ЗСУ була опортуністичною спробою, яку спровокувала перекидання військ у Херсонську область.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Окупанти продовжують посилені обстріли вздовж лінії фронту. Українські військові продовжують удари по місцях скупчення техніки, живої сили ворога та інших логістичних вузлів. Подробиць пересування на Херсонщині Генштаб ЗСУ також не повідомляє.

Активність відзначена у двох районах — на північний захід від Херсона та у західній частині області. Зіткнення з росіянами відмічені за 25 км від Херсона на північ і вздовж кордону з Миколаївською областю.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав про успішне знищення складів окупантів одразу у кількох місцях Херсонської області. Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається напруженою і може бути для росії спробою впливати на політиків інших країн.