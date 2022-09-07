Олег Жданов: Звіт МАГАТЕ млявий, але у Заходу є потужний інструмент тиску на росію

Експерт прокоментував "сухий" звіт МАГАТЕ та кроки рф у примушенні Києва повернутися до переговорного процесу та підписання "мирної" угоди

Для того, щоб не допустити "Мінську-3", Україні не потрібно в перемовинах йти на поступки росії на її умовах, незважаючи на шантаж довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи звіт МАГАТЕ та чутки про наміри кремля примусити Київ сісти за стіл перемовин для укладання чергової "мирної" угоди з рф.

"Україні не треба погоджуватися на переговорний процес на умовах російської федерації. Ось і все. Єдина умова, яка може бути для переговорів (її проголосив президент України Володимир Зеленський) — повне виведення російських військ на кордони 1991 року. І після цього ми сідаємо за стіл переговорів. Дуже просто, чітко і зрозуміло. Стосовно звіту МАГАТЕ, він дещо млявий. Так, вони констатували, що на ЗАЕС є загроза, констатували що там є російські війська та запропонували ввести туди МАГАТЕ і ООН. Я очікував більш жорсткого висновку від місії", — сказав він.

За словами Олега Жданова, росія очікувано не піде на поступки в питанні введення миротворчого контингенту ООН в Енергодар та на територію атомної станції, "інакше росія втратить важелі тиску на міжнародну спільноту".

"Це ж тиск не на керівництво України, не на нас, а саме — на міжнародну спільноту. Тому, що у такому випадку існує міжнародна загроза. Дивно ще спостерігати, що сама міжнародна спільнота так відноситься до цього несерйозно. Вони або не розуміють, або щось знають, і відтак реагують не чітко й невизначено", — каже експерт.

Він також додав, що міжнародна спільнота могла б швидко "придушити російську федерацію в найкоротші терміни, змусивши її вивести звідти війська, але на Заході не хочуть цього робити".

"Маю на увазі — санкції. Є санкції, які, наприклад, обвалять фінансову ситуацію в росії за тиждень. І росія це розуміє, і міжнародна спільнота це розуміє. Але ці санкції не застосовують", — уточнив Жданов.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок, 6 вересня, нарешті оприлюднило звіт за результатами перевірки на Запорізькій АЕС, яку захопили російській окупанти. Текст документа з'явився на офіційному сайті організації. Експерти агентства закликали росіян припинити обстріли станції, забрати звідти техніку та наглядачів з "Росатому".

Напередодні російські "дипломати" в ООН робили спроби тиску на керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, перш ніж його команда надала вельми сухий звіт про здійснену поїздку на Запорізьку АЕС. На думку постпреда України при ООН Сергія Кислиці, на це натякає поведінка представників росії під час зустрічі Радбезу ООН напередодні, де міжнародних енергетиків і було заслушано. При цьому аналітики ISW припускають, що такі кроки Москви можуть свідчити про пошуки "важеля", який вплинув би на позицію Києва щодо мирних переговорів про припинення війни.

Фахівці не виключають, що ситуація на ЗАЕС може стати для росією "козирем у рукаві", щоб посадити українців за стіл переговорів та спробувати оформити процес, який був би аналогічним до "Мінських угод" 2014 року. Важливо відзначити, що в "Мінську" росія скрізь була вказана як нейтральна сторона, а не безпосередній учасник бойових дій.