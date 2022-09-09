Суди скасовують штрафи за неявку у військкомат: адвокат пояснює, як це працює

Адвокати звернули увагу на декілька судових справ

Адвокат з волонтерського руху "Адвокати Збройних сил України" Роман Лихачов розповідає про рішення судів, які прийняті по декільком справам в ряді областей України. Вони стосуються скасування штрафів за неявку чоловіків у військкомат після вручення повістки.

У статті опираються на інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Для вирішення питання правомірності притягнення особи до адміністративної відповідальності встановленню підлягають наступні обставини: чи вчинені особою відповідні дії (бездіяльність), що становлять об`єктивну сторону вказаного правопорушення та стали підставою для прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності", — наголошує адвокат.

Зокрема, практика оскарження рішень суду мала місце в Чернівецькій та Волинській областях після 24 лютого. Отже, суди скасували постанову про притягнення чоловіків до адміністративної відповідальності і надіслали справи на новий розгляд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні продовжать відстрочку від мобілізації на два місяці для деяких категорій людей.