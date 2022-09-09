"Вишенька на торті": речник Повітряних сил розповів, що не так з поставкою Україні винищувачів

Україна може отримати бажані літаки, проте зараз ця поставка є вкрай недоцільною

Сполучені Штати Америки, які напередодні передали Україні свої найточніші снаряди Excalibur, поки не надають Києву більш сучасні винищувачі F-15 та F-16, тому що інші держави стоять у черзі чи не по 6 років, аби отримати їх. Ба більше, наразі поставка цих "вибагливих" літаків є недоцільною, адже для них не підготовлені ані пілоти, ані інженерний склад, ані інфраструктура, тож вони просто не зможуть виконувати польоти. І стануть однією з ключових цілей для ворожих ударів.

Відповідну інформацію в інтерв'ю для видання "РБК-Україна" розповів речник командування Повітряних сил Збройних силу України Юрій Ігнат, відповідаючи на питання журналіста, чи розпочали США навчати українських пілотів на сучасних F-15 та F-16, які могли б вдосконалити українську систему ППО.

"Немає навчань. Поки США виділили 100 мільйонів для того, щоб їх реалізувати в 2023 році. Але для цього треба визначитись з типом літака, які нам нададуть наші партнери. У нас є хороші кандидати, які можуть приступити до навчань, які вже мають певний досвід і знання мови", — пояснив він.

За словами Ігната, США стримують поставки Україні цих літаків, адже ці "вишеньки на торті", є найтехнологічнішим з того, що Київ може взагалі отримати від союзників. Ба більше, їх передача ускладнюється й тим, що та ж Словаччина, котра передає Україні МіГ-29, чекає на F-16 від США чи не останніх 6 років.

"Держави стоять у черзі, щоб отримати ці винищувачі", — пояснив речник.

Також він додав, що наразі Україна опинилась у патовій ситуації, коли ці винищувачі захисникам потрібні вже зараз, проте це неможливо, тому що використання цих літаків потребує не лише навчання пілотів, а й інших фахівців, які забезпечуватимуть цю техніку – військових інженерів. Ігнат назвав американські F-15 та F-16 вкрай "вибагливими". Крім того, необхідно адаптувати українську аеродромну інфраструктуру до цієї техніки: створити засоби управління, зв'язку і головне – адаптувати під них злітно-посадкові смуги.

На питання щодо ймовірності того, що Україна отримає ці винищувачі в рамках ленд-лізу, Юрій Ігнат відповів, що це дійсно можливо, проте, скоріше за все, досить недоцільно наразі.

"Передавати винищувачі можуть. Але чи доцільно це робити саме зараз? Вони будуть просто простоювати, якщо вони не зможуть виконувати польоти. І стануть однією з ключових цілей для ворожих ударів. Можливо, їх краще передати тоді, коли для них буде все готово: і пілоти, і інженерний склад, і інфраструктура", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, проте для цього ж кілька певних умов.

Також нагадаємо, як у США задалися питанням, чи не передати Україні легендарні літаки-штурмовики А-10 Warthog.