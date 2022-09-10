Зірки дивують: Саліванчук порадувала незвичайним салатом із телятини, а Коля Серга показав двійника лукашенка, який воює за ЗСУ (відео)

Артистам ніколи нудьгувати навіть під час війни

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук, яка зворушливо привітала Україну з Днем незалежності, зараз перебуває у вимушеній бездіяльності, тому замість експериментів на телеекрані займається творчістю на кухні.

Цього разу Ганна вирішила порадувати шанувальників салатом із телятини, який, можливо, цілком підійде на сніданок для її чоловіка, продюсера "Кварталу 95" або старшого сина (молодшому він точно не сподобається).

Для приготування салату від Саліванчук знадобляться: власне сама телятина, а також огірки, помідори, листя салату, перець, авокадо, пармезан та кунжут. До салату обов’язково потрібен соус – його акторка рекомендує приготувати з меду, французької гірчиці, оливкової олії, бальзамічного оцту та соку лимона.

Послідовність дій щодо приготування салату Ганна Саліванчук показала на відео.

Приготування салату

І відразу ж натрапила на масу схвальних відгуків, де її називають навіть на ім’я Віра – як героїню серіалу "Одного разу під Полтавою".

Коментарі до поста актриси

Ще більшого "вау-ефекту" досяг музикант Коля Серга, якому, як відомо, на відміну від Анни, є чим зайнятися: він знаходиться в лавах захисників країни.

Але навіть у лавах тероборони Коля не втомлюється знаходити щось цікаве та незвичайне.

Так, виявилося, що разом із артистом воює житель Тернопільської області, який зовні схожий на нелегітимного "президента" білорусі олександра лукашенка.

Скориставшись подібністю, Коля вирішив запропонувати білорусам "послати на.." свого нинішнього "главу держави" і замінити його не тернополянина.

"Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! " – сказав Коля.

Коля Серга знайшов двійника лукашенка

А сам військовий теж виявився "не ликом шитий" і передав привіт шанувальникам Серги з Білорусі.

Нагадаємо, що навесні Коля зробив пам’ятне фото з Віталієм Кімом і жорстко висміяв путіна.