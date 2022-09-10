Звезды удивляют: Саливанчук порадовала необычным салатом из телятины, а Коля Серга показал двойника лукашенко, который воюет за ВСУ (видео)

Артистам некогда скучать даже во время войны

Трогательно поздравившая Украину с Днем независимости звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук сейчас находится в вынужденном бездействии, поэтому вместо экспериментов на телеэкране занимается творчеством на кухне.

В этот раз Анна решила порадовать поклонников салатом из телятины, который, возможно, вполне подойдет на завтрак для ее мужа, продюсера "Квартала 95" или старшего сына (младшему он точно не понравится).

Для приготовления салата от Саливанчук понадобятся: собственно, сама телятина, а также огурцы, помидоры, листья салата, перец, авокадо, пармезан и кунжут. К салату обязательно нужен соус – его актриса рекомендует приготовить из меда, французской горчицы, оливковое масло, бальзамического уксуса и сока лимона.

Последовательность действий по приготовлению салата Анна Саливанчук показала на видео.

Приготовление салата

И сразу же нарвалась на массу одобрительных отзывов, где ее называют даже по имени Вера – как героиню сериала "Однажды под Полтавой".

Комментарии к посту актрисы

Еще большего "вау-эффекта" добился музыкант Коля Серга, которому, как известно, в отличие от Анны, есть чем заняться: он находится в рядах защитников страны.

Но даже в рядах теробороны Коля не устает находить нечто интересное и необычное.

Так, оказалось, что вместе с артистом воюет житель Тернопольской области, который внешне похож на нелегитимного "президента" беларуси александра лукашенко.

Воспользовавшись сходством, Коля решил предложить белорусам "послать на.." своего нынешнего "главу государства", и заменить его не тернопольчанина.

"Дорогие друзья-белорусы, слухайте. Если вам так нравится внешне лукашенко, что вы так долго не можете от него избавиться, то я вам нашел отличную замену. Смотрите: порядочный, храбрый, мужественный. Все, забирайте! А того на х*р!" – сказал Коля.

Коля Серга нашел двойника лукашенко

А сам военный тоже оказался "не лыком шит" и передал привет поклонникам Серги из Беларуси.

Напомним, что весной Коля сделал памятное фото с Виталием Кимом и жестко высмеял путина.