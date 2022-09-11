На Україну насувається циклон із Балкан та антициклон Quintin: синоптики попередили про погіршення погоди

Над країною відбудеться "битва" двох стихій

Відповідно до прогнозів синоптиків, на українців чекають надміру "вологі" дні.

Причина в тому, що з боку Балканського півострова та Закарпаття очікується розвиток циклонічної діяльності, значне падіння атмосферного тиску та активізація атмосферних фронтів, пояснює синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, сьогодні, 11 вересня, слід чекати на погіршення погодних умов. Пройдуть дощі, місцями інтенсивні, які поширяться на більшу частину Правобережжя, а також центральні та північні регіони країни. В окремих районах може випасти понад місячну норму опадів. В основному це стосується західних та північних областей.

Водночас східна частина України опиниться під впливом західної та південно-західної периферії антициклону "Quintin", тому тут опади малоймовірні, але помітно збільшиться кількість хмарності та посилиться вітер.

Погода в неділю, 11 вересня

У західних областях очікується дощова, похмура та прохолодна погода. Температура повітря вночі +10...+15°С, днем +12...+17°С.

У північних областях вночі та вранці пройде сильний дощ, удень невеликий, подекуди помірний. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +11…+16°С.

У центральних областях упродовж доби очікуються помірні опади, удень місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, удень +15...+20°С.

У південній частині України очікуються дощі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Подекуди прогримлять грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, днем +21…+26 °С, на Одещині та Криму +27…+29 °С.

У східних областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +12...+17°С.

При цьому у Києві, прогнозують в Укргідрометцентрі, сьогодні буде хмарно, вдень — помірний дощ. Температура в області вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°. Крім того, мешканців столичного регіону попередили про сильні пориви вітру – до 15-20 м/с та перший рівень небезпеки.

Попередження синоптиків для мешканців столичного регіону

Завтра, 12 вересня, дощі продовжать утримувати практично всю країну у "мокрій окупації".

Погода в понеділок, 12 вересня

У вівторок тепло, що хлинуло із Заходу, витіснить дощі до східних рубежів.

Погода у вівторок, 13 вересня

У середу в Україні встановиться "класичний" поділ країни за погодним принципом: у західних та деяких центральних областях буде тепло та сонячно, а на Лівобережжі та у східних областях пройдуть дощі.

Погода в середу, 14 вересня

І, нарешті, у четвер, 15 вересня, погода піднесе українцям черговий сюрприз: хмари, що "взялися нізвідки", заполонять Захід, Північ і Північний Схід країни, а на решті території України, як і раніше, буде сонячно і тепло.

Погода у четвер, 15 вересня

Надалі погода влаштує у столиці "танці" в районі 18-20 градусів тепла, при цьому дощові та сонячні дні знову влаштують "карусель" та "обмін люб’язностями", по черзі змінюючи один одного.

погода у Києві

Значно холодніше буде на Заході країни. Крім того, дощ тут литиме не перестаючи.

Погода на Заході.

Також задождить у Центрі, але температура буде однозначно вищою.

Погода в Центрі

Найбільше пощастить, звичайно, жителям Півдня, але і на їхню частку знайдеться достатньо дощів.

Погода на Півдні

У той же час, можливо, навіть такі "сюрпризи" погоди здадуться нам лише "дитячими іграми", адже надалі синоптики обіцяють навіть перший сніг у вересні та морози у жовтні!