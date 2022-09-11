На Україну насувається циклон із Балкан та антициклон Quintin: синоптики попередили про погіршення погоди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Над країною відбудеться "битва" двох стихій
Відповідно до прогнозів синоптиків, на українців чекають надміру "вологі" дні.
Причина в тому, що з боку Балканського півострова та Закарпаття очікується розвиток циклонічної діяльності, значне падіння атмосферного тиску та активізація атмосферних фронтів, пояснює синоптик Ігор Кібальчич.
Згідно з його прогнозом, сьогодні, 11 вересня, слід чекати на погіршення погодних умов. Пройдуть дощі, місцями інтенсивні, які поширяться на більшу частину Правобережжя, а також центральні та північні регіони країни. В окремих районах може випасти понад місячну норму опадів. В основному це стосується західних та північних областей.
Водночас східна частина України опиниться під впливом західної та південно-західної периферії антициклону "Quintin", тому тут опади малоймовірні, але помітно збільшиться кількість хмарності та посилиться вітер.
У західних областях очікується дощова, похмура та прохолодна погода. Температура повітря вночі +10...+15°С, днем +12...+17°С.
У північних областях вночі та вранці пройде сильний дощ, удень невеликий, подекуди помірний. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +11…+16°С.
У центральних областях упродовж доби очікуються помірні опади, удень місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, удень +15...+20°С.
У південній частині України очікуються дощі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Подекуди прогримлять грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, днем +21…+26 °С, на Одещині та Криму +27…+29 °С.
У східних областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +12...+17°С.
При цьому у Києві, прогнозують в Укргідрометцентрі, сьогодні буде хмарно, вдень — помірний дощ. Температура в області вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°. Крім того, мешканців столичного регіону попередили про сильні пориви вітру – до 15-20 м/с та перший рівень небезпеки.
Завтра, 12 вересня, дощі продовжать утримувати практично всю країну у "мокрій окупації".
У вівторок тепло, що хлинуло із Заходу, витіснить дощі до східних рубежів.
У середу в Україні встановиться "класичний" поділ країни за погодним принципом: у західних та деяких центральних областях буде тепло та сонячно, а на Лівобережжі та у східних областях пройдуть дощі.
І, нарешті, у четвер, 15 вересня, погода піднесе українцям черговий сюрприз: хмари, що "взялися нізвідки", заполонять Захід, Північ і Північний Схід країни, а на решті території України, як і раніше, буде сонячно і тепло.
Надалі погода влаштує у столиці "танці" в районі 18-20 градусів тепла, при цьому дощові та сонячні дні знову влаштують "карусель" та "обмін люб’язностями", по черзі змінюючи один одного.
Значно холодніше буде на Заході країни. Крім того, дощ тут литиме не перестаючи.
Також задождить у Центрі, але температура буде однозначно вищою.
Найбільше пощастить, звичайно, жителям Півдня, але і на їхню частку знайдеться достатньо дощів.
У той же час, можливо, навіть такі "сюрпризи" погоди здадуться нам лише "дитячими іграми", адже надалі синоптики обіцяють навіть перший сніг у вересні та морози у жовтні!