На Украину надвигается циклон с Балкан и антициклон Quintin: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Над страной состоится "битва" двух стихий

В соответствии с прогнозами синоптиков, украинцев ждут в избытке "влажные" дни.

Причина – в том, что со стороны Балканского полуострова и Закарпатья ожидается развитие циклонической деятельности, значительное падение атмосферного давления и активизация атмосферных фронтов, поясняет синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, сегодня, 11 сентября, следует ждать ухудшение погодных условий. Пройдут дожди, местами интенсивные, которые распространятся на большую часть Правобережья, а также местами центральные и северные регионы страны. В отдельных районах может выпасть более месячной нормы осадков. В основном, это касается западных и северных областей.

В то же время восточная часть Украины окажется под влиянием западной и юго-западной периферии антициклона "Quintin", поэтому здесь осадки маловероятны, но заметно увеличится количество облачности и усилится ветер.

Погода в воскресенье, 11 сентября

В западных областях ожидается дождливая, пасмурная и прохладная погода. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +12…+17 °С.

В северных областях ночью и утром пройдет сильный дождь, днём небольшой, местами умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +11…+16 °С.

В центральных областях в течение суток ожидаются умеренные осадки, днём местами грозы. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +15…+20 °С.

В южной части Украины дожди ожидаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +21…+26 °С, в Одесской области и Крыму +27…+29 °С.

В восточных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +12…+17 °С.

При этом в Киеве, прогнозируют в Укргидрометцентре, сегодня будет облачно, днем пройдет умеренный дождь. Температура по области ночью 7-12° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью около 10 °, днем 13-15 °. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра – до 15-20 м/с и первом уровне опасности.

Предупреждение синоптиков для жителей столичного региона

Завтра, 12 сентября, дожди продолжат удерживать практически всю страну в "мокрой оккупации".

Погода в понедельник, 12 сентября

Во вторник хлынувшее с Запада тепло вытеснит дожди к восточным рубежам.

Погода во вторник, 13 сентября

В среду в Украине установится "классическое" разделение страны по погодному принципу: в западных и некоторых центральных областях будет тепло и солнечно, а на Левобережье и в восточных областях пройдут дожди.

Погода в среду, 14 сентября

И, наконец, в четверг, 15 сентября, погода преподнесет украинцам очередной сюрприз: взявшиеся ниоткуда тучи заполонят Запад, Север и Северо-Восток страны, а на оставшейся территории Украины будет по-прежнему солнечно и тепло.

Погода в четверг, 15 сентября

В дальнейшем погода устроит в столице "пляски" в районе 18-20 градусов тепла, при этом дождливые и солнечные дни снова устроят "карусель" и "обмен любезностями", по очереди сменяя друг друга.

Погода в Киеве

Значительно холоднее будет на Западе страны. Кроме того, дождь здесь будет лить не переставая.

Погода на Западе страні

Также задождит в Центре, но температура будет однозначно выше.

Погода в Центре

Больше всех повезет, конечно, южанам, но и на их долю найдется достаточно дождей.

Погода на Юге

В то же время, возможно, даже такие "сюрпризы" погоды покажутся нам всего лишь "детскими играми", ведь в дальнейшем синоптики обещают даже первый снег в сентябре и морозы в октябре!