Знайшли повішеною на чагарнику: на Рівненщині історія з зниклою жінкою отримала сумний фінал

На думку поліцейських, місцева мешканка здійснила самогубство

В Рівненської області, яка страждає від ракетних ударів рф, відбулася історія, яка викликала громадський резонанс: у чагарниках було знайдено повішеною жительку села Волошки.

Про це розповіли у обласному відділенні Нацполіції.

Повідомляється, що 45-річна жінка пішла з дому 2 вересня, і з того часу жодної інформації про її місцезнаходження не надходило. Тому правоохоронці розпочали пошук зниклої.

Днями її знайшли повішеною у чагарниках. Незважаючи на версії, що з’явилися в місцевих пабликах про вбивць, що орудують у місцевості, в поліції поспішили заспокоїти громадян: на тілі повішеної слідів насильницької смерті не виявили.

“Під час проведення розшукових заходів оперативники відділення поліції №1 (м. Рівне) спільно з поліцейськими офіцерами Олександрійської тергромади, працівниками ДСНС, лісівниками та односельцями виявили тіло мешканки Волошок у чагарниках неподалік села. Жінка покінчила життя самогубством шляхом повішення". – йдеться у повідомленні поліції.

Тіло доставили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, що минулому стався ще один кримінальний інцидент: в Одесі чоловік убив товариша нібито через борг у 500 грн.