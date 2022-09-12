Нашли повешенной на кустарнике: в Ровенской области история с пропавшей женщиной получила печальный финал

По мнению полицейских, местная жительница совершила самобийство

В страдающей от ракетных ударов путина Ровенской области произошла история, которая вызвала общественный резонанс: в кустарниках была найдена повешенной жительница села Волошки.

Об этом рассказали в областном отделении Нацполиции.

Сообщается, что 45-летняя женщина ушла из дома 2 сентября, и с тех пор никакой информации о ее местонахождении не поступало. Поэтому правоохранители приступили к поиску пропавшей.

На днях ее нашли повешенной в кустарниках. Несмотря на появившиеся в местных пабликах версии об орудующих в местности убийцах, в полиции поспешили успокоить граждан: на теле повешенной следов насильственной смерти не обнаружили.

"При проведении розыскных мероприятий оперативники отделения полиции №1 (г. Ровно) совместно с полицейскими офицерами Александрийской тергромады, работниками ГСЧС, лесоводами и односельчанами обнаружили тело жительницы Волошек в кустарниках неподалеку села. Женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения. Признаков насильственной смерти нет", – говорится в сообщении полиции.

Тело доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

Напомним, что на завершившейся неделе произошло еще один криминальный инцидент: в Одессе мужчина убил товарища якобы из-за долга в 500 грн.