Така благодійність нам подобається: українські актриси танцювали біля жердині, щоб зібрати гроші на "швидкі" для ЗСУ (відео)
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За одне тренування красуні зібрали 12 700 гривень, які підуть на покупку швидких
Поки найвідоміший волонтер Сергій Притула приємно шокує українців сумами, зібраними на "байратари" та супутники, його колеги також намагаються зробити свій внесок у стрімку річку допомоги ЗСУ, але діють більш звичними для них способами – наприклад, танцюючи на жердині (на пілоні).
Про те, як це відбувається, розповіла зірка "Кріпосноїї" Ганна Сагайдачна у своєму акаунті в соціальній мережі.
"Сьогодні відбулися благодійні тренування у моїй вже такій рідній студії… Дякую кожній дівчині, хто нас підтримав!. Всі гроші йдуть у скарбничку …на покупку швидких для наших захисників. Разом ми – сила! 🇺🇦" – підписала вона пост.
При цьому Ганна показала свій танець, який викликав захоплення у фоловерів.
Також зірка додала, що у зборі коштів їй допомагала колега Наталка Денисенко – яка не лише танцювала, а й протирала пил із жердини для полденсу.
Як відбувалося збирання коштів, не зовсім зрозуміло, але, швидше за все, гроші, які заплатили учасниці за тренування, пішли не студії, а на покупку швидких.
Крім того, тренування, схоже, знімали на відео, а потім ролик поширюватиметься за гроші (але це не точно).
При цьому актриси додали, що під час війни не соромно займатися хобі, тим більше що улюблене заняття допомагає збирати гроші на шляхетні цілі.
У сториз до свого облікового запису Ганна виклала додаткові відео, і вони точно викликали бурю захоплення у шанувальниць та шанувальників.
Деякі фоловери відзначають, що подібні спроби "благодійності" їм припали до душі, адже дозволяють насолоджуватися красою українок та до того ж допомагати нашій армії.
В результаті красуні зібрали 12 700 гривень, які підуть у скарбничку на покупку швидких.
Нагадаємо, що у серпні в Україні запустили онлайн-пробіг для збору коштів на "броню" військовим.