Такая благотворительность нам нравится: украинские актрисы танцевали у шеста, чтобы собрать деньги на "скорые" для ВСУ (видео)

За одну тренировку красавицы собрали 12 700 гривен, который пойдут на покупку скорых

Пока самый известный волонтер Сергей Притула приятно шокирует украинцев суммами, собранными на "байрактары" и спутники, его коллеги также стараются внести свою лепту в реку помощи ВСУ, но действуют более привычными для них способами – к примеру, танцуя на шесте (на пилоне).

О том, как это происходит, рассказала звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная в своем аккаунте в социальной сети.

"Сегодня состоялись благотворительные тренировки в моей уже такой родной студии… Спасибо каждой девушке, кто нас поддержал!. Все деньги идут в копилку …на покупку скорых для наших защитников. Вместе мы – сила!🇺🇦" – подписала она пост.

Из сториз Анны Сагайдачной

При этом Анна показала свой танец, который вызвал восторг у фолловеров.

Видео из аккаунта Анны Сагайдчной

Также звезда добавила, что в сборе средств ей помогала коллега Наталка Денисенко – которая не только танцевала, но и протирала пыль с шеста для пол-дэнса.

Звезда, вытирающая пыль - Наталка Денисенко

Как происходил сбор средств, не совсем понятно, но, скорее всего, деньги, которые заплатили участницы за тренировку, пошли не студии, а на покупку скорых.

Ролик из сториз Анны Сагайдачной

Кроме того, тренировку, похоже, снимали на видео, и затем ролик будет распространяться за деньги (но это не точно).

Кадры с благотворительной тренировки

При этом актрисы добавили, что во время войны не стыдно заниматься хобби, тем более, что любимое занятие помогает собирать деньги на благородные цели.

Кадры с тренировки

В сториз к своему аккаунту Анна выложила дополнительные видео, и они точно вызвали бурю восторга у поклонниц и поклонников.

Некоторые фолловеры отмечают, что подобные попытки "благотворительности" им пришлись по душе, ведь позволяют наслаждаться красотой украинок, да к тому же помогать нашей армии.

Фрагменты с тренировки

В результате красавицы собрали 12 700 гривен, который пойдут в копилку на покупку скорых.

Комментарии благодарных поклонников

Напомним, что в августе в Украине запустили онлайн-пробег для сбора средств на "броню" военным.