60 – лише початок? Обвинувачена у сепаратизмі Штепа зробила епічний кліп до ювілею

Судячи з усього, колишня представниця "Партії регіонів" досить непогано себе почуває

Колишня голова Слов'янська, одіозна ексрегіоналка Неля Штепа, яка ще у 2014 році раділа російським окупантам, у день свого народження шокувала мережу "кліпом" за мотивами пісні "П'ять хвилин" Людмили Гурченко. Відповідна публікація у вівторок, 13 вересня, з'явилася на Facebook-сторінці Нелі Штепи.

Палка прихильниця "сім'ї Януковича", яку підозрювали у державній зраді та роботі на росіян, а потім несподівано відпустили, епатувала у відео разом з деревом. Біля нього вже 60-річна Штепа співала наступні рядки: "Шістдесят, шістдесят — це багато є чи мало?". Судячи з кадрів, почуває вона себе досить непогано, витанцьовуючи у білих черевиках.

Варто зазначити, що у мережі про одіозну Нелю Штепу згадали на тлі новин про те, що ЗСУ активно звільняють території на Харківщині та затримують там колаборантів. Багато хто поставив питання: "А де така собі любителька "народу Донбасу" Неля Штепа?". Примітно, що вона з моменту російського вторгнення в Україну затихла і не висловлювала свою позицію щодо війни. На її Facebook-сторінці також відсутні будь-які публікації стосовно цього, зате тепер з'явився епатажний кліп, який не надто сподобався українцям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у списку зрадників України побільшало іменитих персонажів. Колишній ведучий програми "Ревізор" на "Новому каналі" Вадим Абрамов, як виявилося, перебрався у Москву та запустив на російському телеканалі власне розважальне шоу.