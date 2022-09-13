60 – только начало? Обвиняемая в сепаратизме Штепа сделала эпический клип к юбилею

Судя по всему, бывшая представительница "Партии регионов" довольно неплохо себя чувствует.

Бывшая глава Славянска, одиозная экс-регионалка Неля Штепа, которая еще в 2014 году радовалась российским оккупантам, в день своего рождения шокировала сеть "клипом" по мотивам песни "Пять минут" Людмилы Гурченко. Соответствующая публикация во вторник, 13 сентября, появилась на Facebook-странице Нели Штепы.

Страстная поклонница "семьи Януковича", которую подозревали в государственной измене и работе на россиян, а затем неожиданно отпустили, эпатировала в видео вместе с деревом. Около него уже 60-летняя Штепа пела следующие строки: "Шестьдесят, шестьдесят — это много или мало?" Судя по кадрам, чувствует себя довольно неплохо, выплясывая в белых ботинках.

Стоит отметить, что в сети об одиозной Неле Штепе упомянули на фоне новостей о том, что ВСУ активно освобождают территории в Харьковской области и задерживают там коллаборантов. Многие задали вопрос: "А где любительница "народа Донбасса" Неля Штепа?". Примечательно, что она с момента российского вторжения в Украину затихла и не высказывала свою позицию по поводу войны. На ее Facebook-странице также отсутствуют какие-либо публикации по этому поводу, зато теперь появился эпатажный клип, не слишком понравившийся украинцам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в списке предателей Украины увеличилось число знаменитых персонажей. Бывший ведущий программы "Ревизор" на "Новом канале" Вадим Абрамов, как оказалось, перебрался в Москву и запустил на российском телеканале собственное развлекательное шоу.