Аваков розпродає дорогоцінні вина заради допомоги ЗСУ: на скільки потягне колекція

Загальна вартість винної колекції вражає

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вирішив продати свою колекцію ексклюзивних вин для того, щоб одержані кошти передати на потреби Збройних українських сил. А саме для придбання тактичного взуття для захисників. Загальна вартість колекції сягнула 3 775 526 гривень. Найдешевший лот, пляшка Calon Segur, 2003 року, обійдеться у 3 690 гривень, водночас найдорожчий, ящик Mouton Rotshild Pauillac, 2014 року — у 356 700 гривень.

Про це бізнесмен повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 15 вересня, відзначивши, що вирішив провести благодійну акцію з використанням виручених коштів з його винної колекції на купівлю тактичного взуття для українських військових.

"Вино пропонуватиметься лотами, у кожному з яких буде від однієї до кількох пляшок. Відповідно, вартість лотів істотно відрізнятиметься – щоб взяти участь у цьому благодійному проєкті могло якомога більше людей. Лоти розділяти на частини не можна. Запрошую всіх взяти участь у нашій акції! Так ми разом забезпечимо наших хлопців на передовий якісним взуттям на їхньому шляху до перемоги над рашистами!", — написав ексміністр.

У колекції Авакова — французькі та італійські вина з аукціонів Лондона та Нью-Йорка

Також зазначається, що, згідно з правилами аукціону, вторговані за ексклюзивні вина кошти Аваков планує передати на закупівлю берців для бійців національної гвардії та Збройних сил України. Кожна людина, котра пожертвує гроші на спеціальний благодійний рахунок або перекаже готівку, отримає від ексміністра ексклюзивне вино з колекції відповідно до обраного лота.

На отримані кошти ексміністр планує закупівлю зимових берців для ЗСУ

Що стосується оператора продажу та в подальшому купівлі тактичного взуття, то ним виступатиме благодійний фонд Громадська спілка "Фундація підтримки ветеранів "Лицем до життя" спільно з головою Наглядової ради.

Загалом аукціон планують проводити у два чи три етапи, де на кожному з них розраховують швидко отримати гроші, аби одразу переказати їх виробнику за постачання берців захисникам. Після завершення кожного етапу, планується оприлюднення результатів і звіт.

Аваков також додав, що гроші можна перераховувати у будь-якій зручній валюті.

Проконсультуватися щодо умов винного аукціону можна з Наталією Захаровою за номером телефону +380683460663. Помічниця Авакова відповість на всі запитання та погодить із вами усі деталі щодо переказу коштів та доставки вина.

Реквізити для оплати:

• Для оплати у гривні:

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

Код Банку 380634

код ЄДРПОУ 44539345

Рахунок отримувача UA883806340000026006245800001

Що стосується тих, хто планує перерахувати кошти у доларах або євро, то для цього зв'яжіться з помічницею Наталією Захаровою, котра надасть належні реквізити для перерахунку.

Крім того, є можливість придбати лот за готівку, проте це можна буде зробити лише у містах Києві або Харкові (детальніше за телефоном +380683460663, Наталя).

Детальніше зі писком лотів можна ознайомитися за посиланням ТУТ.

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