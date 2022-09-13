Зрада чи перемога? Аваков оголосив про розпродаж колекції вин, щоб допомогти ЗСУ - його звинуватили у крадіжці бюджету

У колекції Авакова — французькі та італійські вина з аукціонів Лондона та Нью-Йорка

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше попереджав росіян щодо хімічної зброї, оголосив про розпродаж власної колекції елітних вин, з якого має намір вилучити кілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України.

Про це ексглава МВС повідомив на власній сторінці в Instagram, зазначивши, що продаж всього однієї пляшки вина з колекції дозволила йому купити 100 пар берців для ЗСУ.

За словами Авакова, він збирав цю колекцію орієнтовно у 2011 році і зазначав про це у публічних деклараціях, а тепер ексміністр вирішив, що воно має послужити для наближення перемоги.

"Французькі та італійські вина, куплені мною свого часу на аукціонах Лондона та Нью-Йорка, що пережили харківські бомбардування – продаю. Гроші витрачу на купівлю амуніції для ЗСУ. Вино топових, переважно, марок за той час, що лежало в темряві, серйозно виросло в ринкових цінах. Розраховую виручити пристойну суму! На супутник, звичайно, не вистачить – але купуватиму берці для бійців – в одного закордонного виробника – міцні та надійні. На картинці — демісезонні, але купуватиму далі зимовий варіант. Попереду зима – зимові берці – бійцям це потрібно не менше байрактарів", — зазначив Аваков.

Лоти він пообіцяв опублікувати окремо, а як приклад показав пляшку, яку вже продав, а вторговані кошти витратив на демісезонні берці українських захисників. Варто зазначити, що за даними сайту Vivivno на цю мить пляшку вина зі схожою етикеткою — французьке червоне Le Pin Pomerol — можна придбати за понад 4 тисячі доларів.

Стверджувати про те, що Арсен Аваков продав ідентичну пляшку французького вина ми не можемо, адже на вартість цього напою впливає ще й рік розливу, так званий "бренд регіону" та те, які винороби його виготовляли. Але етикетка вина на фото вище дійсно схожа на ту, що опублікував колишній міністр.

Тим часом користувачі мережі, як зазвичай, розділилися на два табори у поглядах на цю ініціативу. Дехто звинуватив колишнього міністра у розкраданні грошей, та ще й запитав, чи йому не соромно таке публікувати на тлі того, що деяким українцям їсти нема чого. А інші тим часом вітали благодійні наміри Авакова, зазначаючи, що таким чином він наближає перемогу України у війні з російськими окупантами.

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