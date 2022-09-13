"Зрада" или "перемога"? Аваков объявил о распродаже коллекции вин, чтобы помочь ВСУ – его обвинили в краже бюджета

В коллекции Авакова – французские и итальянские вина с аукционов Лондона и Нью-Йорка

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, ранее предупреждавший россиян по поводу химического оружия, объявил о распродаже собственной коллекции элитных вин, из которой намерен изъять несколько миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом экс-глава МВД сообщил на собственной странице в Instagram, отметив, что продажа всего одной бутылки вина из коллекции позволила ему купить 100 пар берцов для ВСУ.

По словам Авакова, он собирал эту коллекцию ориентировочно в 2011 году и отмечал это в публичных декларациях, а теперь экс-министр решил, что оно должно послужить для приближения победы.

"Вино топовых, в основном, марок за то время, что лежало в темноте, серьезно подросло в рыночных ценах. Рассчитываю выручить приличную сумму! На спутник, конечно, не хватит – но буду покупать берцы для бойцов – у одного зарубежного производителя – крепкие и надежные. На картинке — демисезонные, но закупать дальше буду зимний вариант. Впереди зима – зимние берцы — бойцам это нужно не меньше байрактаров", — отметил Аваков.

Лоты он пообещал опубликовать отдельно, а в пример показал бутылку, которую уже продал, а вырученные средства потратил на демисезонные берцы украинских защитников. Стоит отметить, что по данным сайта Vivivno на этот момент бутылку вина с похожей этикеткой – французское красное Le Pin Pomerol – можно приобрести за более чем 4 тысячи долларов.

Утверждать, что Арсен Аваков продал идентичную бутылку французского вина, мы не можем, ведь на стоимость этого напитка влияет еще и год разлива, так называемый "бренд региона" и то, какие виноделы его производили. Но этикетка вина на фото выше действительно похожа на опубликованную бывшим министром.

Между тем, пользователи сети, как обычно, разделились на два лагеря во взглядах на эту инициативу. Кое-кто обвинил бывшего министра в хищении денег, да еще и спросил, не стыдно ли ему публиковать на фоне того, что некоторым украинцам есть нечего. А другие приветствовали благотворительные намерения Авакова, отмечая, что таким образом он приближает победу Украины в войне с российскими оккупантами.

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