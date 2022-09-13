Укр

"Зрада" или "перемога"? Аваков объявил о распродаже коллекции вин, чтобы помочь ВСУ – его обвинили в краже бюджета

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
На полученные средства экс-министр планирует закупку зимних берцов для ВСУ Новость обновлена 13 сентября 2022, 20:22
На полученные средства экс-министр планирует закупку зимних берцов для ВСУ

В коллекции Авакова – французские и итальянские вина с аукционов Лондона и Нью-Йорка

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, ранее предупреждавший россиян по поводу химического оружия, объявил о распродаже собственной коллекции элитных вин, из которой намерен изъять несколько миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом экс-глава МВД сообщил на собственной странице в Instagram, отметив, что продажа всего одной бутылки вина из коллекции позволила ему купить 100 пар берцов для ВСУ.

По словам Авакова, он собирал эту коллекцию ориентировочно в 2011 году и отмечал это в публичных декларациях, а теперь экс-министр решил, что оно должно послужить для приближения победы.

"Вино топовых, в основном, марок за то время, что лежало в темноте, серьезно подросло в рыночных ценах. Рассчитываю выручить приличную сумму! На спутник, конечно, не хватит – но буду покупать берцы для бойцов – у одного зарубежного производителя – крепкие и надежные. На картинке — демисезонные, но закупать дальше буду зимний вариант. Впереди зима – зимние берцы — бойцам это нужно не меньше байрактаров", — отметил Аваков.

Лоты он пообещал опубликовать отдельно, а в пример показал бутылку, которую уже продал, а вырученные средства потратил на демисезонные берцы украинских защитников. Стоит отметить, что по данным сайта Vivivno на этот момент бутылку вина с похожей этикеткой – французское красное Le Pin Pomerol – можно приобрести за более чем 4 тысячи долларов.

Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно

Утверждать, что Арсен Аваков продал идентичную бутылку французского вина, мы не можем, ведь на стоимость этого напитка влияет еще и год разлива, так называемый "бренд региона" и то, какие виноделы его производили. Но этикетка вина на фото выше действительно похожа на опубликованную бывшим министром.

Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно

Между тем, пользователи сети, как обычно, разделились на два лагеря во взглядах на эту инициативу. Кое-кто обвинил бывшего министра в хищении денег, да еще и спросил, не стыдно ли ему публиковать на фоне того, что некоторым украинцам есть нечего. А другие приветствовали благотворительные намерения Авакова, отмечая, что таким образом он приближает победу Украины в войне с российскими оккупантами.

Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно
Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно
Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно
Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно
Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно
Арсен Аваков продает коллекцию вин, чтобы купить берцы для ВСУ – в сети отреагировали неоднозначно

Ранее "Телеграф" сообщал о новой и мощной волонтерской силе, которая активизировалась именно во время полномасштабного вторжения – детей Украины.

Теги:
#Благотворительность #Арсен Аваков #Коллекция вина