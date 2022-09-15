Харківський сценарій наступу не повториться на Луганщині: Гайдай пояснив, чому

Російські окупанти готуються до наступу ЗСУ на Луганщині

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай переконаний, що так званого ефекту несподіванки, як було з нападом ЗСУ на окупантів на Харківщині вже не повториться. Збройним силам доведеться тяжко битися за Луганщину, адже російські загарбники вже готуються обороняти свої позиції.

Відповідну інформацію у четвер, 15 вересня, очільник ОВА повідомив під час щоденного українського телемарафону, відзначивши, що окупаційна армія росії вже готується до оборонної операції та стягує свої підрозділи, закриваючись у Сватовому, Троїцькому, а також Кремінній.

Крім того, за слова Гайдая, наразі тривають тяжкі бої по багатьом напрямках на сході країни, зокрема на Луганському напрямку.

"Харківський "миттєвий" сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися. Росіяни готуються до оборони", — пояснив він.

Також керівник ОВА додав, що наразі окупанти мають вкрай серйозну проблему із особовим складом, мовляв, "гарматне м‘ясо", у них закінчується, тож зараз збирають чоловіків по тюрмах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядають свіжі карти боїв із окупаційною армією росії на Харківщині, Херсонщині, а також на сході країни.

Також нагадаємо, як змінювалася лінія фронту за майже два тижні повномасштабного контрнаступу ЗСУ.