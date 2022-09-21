Готуйтеся нас замінити: відомий військовий звернувся до українців

Бійці ЗСУ мають можливість відпочивати десять днів на рік

Поки росіяни активно панікують через оголошену путіну часткову мобілізацію, українці вперто продовжують метр за метром відвойовувати рідну землю. Однак навіть найстійкіші бійці втомлюються і потребують перепочинку. Причому повноцінного, а не короткої ротації. За словами відомого українського військовослужбовця Павла Вишебаби, поки що бійці ЗСУ мають лише 10 днів відпустки на рік. Однак така "відпустка" не надто дозволяє розслабитися і відпустити від себе жахіття війни.

Як розповів український захисник в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу", через постійну напругу військові починають бути менш пильними і більше піддаються стресу. Це, звичайно, знижує загальну ефективність армії в активних бойових діях.

Вишебаба наголошує: він розуміє всіх побратимів, яким складно бути далеко від фронту зараз, коли товариші ризикують життям, борючись за справедливість та незалежність України. Він і сам із таких.

"Я нещодавно їздив у відпустку і навіть не зміг усі десять днів відбути. Я бачився з дочкою п’ять днів, і мені захотілося назад, бо відчував, що я необхідніший своєму підрозділу. Я не можу так довго перебувати далеко, — говорить він, при цьому відразу ж додаючи: — Але більше року, гадаю, не можна бути на фронті".

Військовий закликав українців у тилу, особливо тих, хто стоїть на обліку у військкоматі, готується до ймовірної мобілізації на фронт. До цього примушує ситуація та необхідність дати бійцям на передовій трохи видихнути.

"Потім ми можемо відпочити та повернутися, але певний період на реабілітацію потрібен. Адже більшість із нас не військові і для нас все це вперше. І це може призводити до зайвих втрат", — резюмував Павло Вишебаба.

Також боєць ЗСУ розповів, з якими труднощами Україна швидше за все зіткнеться після перемоги у війні. Головна проблема — у психічному стані тих, хто повернеться з фронту.

Крім цього, "Телеграф" розповідав, який нюанс контрнаступу нашої армії не можна забувати мирним громадянам. Це питання також прокоментував Павло Вишебаба.