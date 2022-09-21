"Питання виживання наших солдатів": Зеленський просить Німеччину про конкретну річ

Постачання бронетехніки Україні дозволять зберегти життя українських солдатів

Німеччина передає Україні певну кількість деяких видів озброєнь та військової техніки, проте цього недостатньо, оскільки українським військам потрібні також танки.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькій газеті-таблоїду Bild.

"Для нас бойові танки означають, що ми можемо врятувати більше життів", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна вдячна Німеччині за військову та фінансову підтримку, але для перемоги у війні з росією ЗСУ потрібно більше озброєнь.

"Бронетехніка — це питання виживання, виживання наших солдатів", — констатував глава Української держави.

Він також закликав уряд Німеччини не відмовляти у наданні Україні танків апелюючи до того, що США чи інші країни поки що не надали Україні цього виду бронетехніки, оскільки Федеративна Республіка Німеччина є незалежною державою.

Більше того, додав Зеленський, Німеччина є найбільшою економікою Європи, і вона сама може надати добрий приклад іншим державам.

Як повідомлялося, раніше в Офісі президента України вже закликали західних партнерів, зокрема Німеччину, нарешті надати танки.

Водночас днями стало відомо, що Словенія передасть Україні 28 танків M-55S в обмін на 35 навантажувачів та п’ять автоцистерн, які їм передадуть із Німеччини.