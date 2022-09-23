Чекайте до "плюс 28": народний синоптик розповів, коли в Україні можливе потепління

Зима не обіцяє бути дуже холодною, хоча можливі "морозні" проміжки тривалістю до п’яти днів

Відповідно до прогнозів синоптиків, в Україні поки що встановилася дощова та прохолодна погода.

Більше того: сьогодні, 23 вересня, починається астрономічна осінь, тож день почне помітно зменшуватись, а переважатиме темний час доби.

Таку "нагадалку" наводить у своєму Facebook синоптик Наталія Діденко.

У зв’язку з настанням астрономічної осені у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами – за винятком "смуги" від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні. Температура повітря, на думку фахівця, передбачається невисокою, вдень очікується +10+15 градусів, найтепліше буде у Запоріжжі, Донбасі, Миколаївській області та в Криму, +15+19 градусів.

Погода в Україні у п’ятницю, 23 вересня

На відміну від Наталії Діденко, її колега Стас Щедрін нвстроєний біль песимістично і вважає, що в ніч на 23 вересня в західних, північних і центральних областях стане морозно. Температура повітря опуститься до -1-6 градусів, залежно від рельєфу.

Метеоситуація в Україні

Станіслава Щедріна підтримують в Укргідрометцентрі: на думку фахівців, уночі 24-25 вересня у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту (на високогір’ї Карпат та повітрі) заморозки 0-3°. У зв’язку із цим навіть оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рівень небезпеки в Україні на найближчий годинник

У столичному регіоні 23 вересня буде хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Температура в області вночі 3-8°, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8°, вдень 11-13°.

Погода у столичному регіоні на найближчу добу

Водночас у Київській області вночі 23-24 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у зв’язку з чим оголошено той самий жовтий рівень небезпеки.

Попередження по Київській області

Але незважаючи на заморозки, в Україну повернеться потепління, вважає народний синоптик Станіслав Щедрін.

"До кінця третьої декади вересня у більшості областей України суттєвих змін погоди не очікується. У західних, північних та центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна та дощова погода ", — прогнозує народний синоптик.

Але вже 29-30 вересня до України прийде потепління.

"Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше", — повідомив Щедрін.

Прогноз народного синоптика підтримують колеги на погодних сайтах.

На їхню думку, у деяких регіонах потеплішає до "майже літніх" +28 градусів.

Прогноз по Києву на 2 тижні

Прогноз на 2 тижні по західних областях

Погода на найближчі 2 тижні в центрі країни

Погода на найближчі 2 тижні в південних областях

І зовсім уже порадували українців в Укрдірометцентрі: на думку фахівців цієї солідної установи, цієї зими температура буде на 1-2 градуси вищою за норму; ймовірність тривалих холодів у зимовий період в Україні мінімальна, хоч і можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.

До того ж попереду в українців "бабине літо", яке, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, закінчиться лише на Покрову (14 жовтня).