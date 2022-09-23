Ждите до "плюс 28": народный синоптик рассказал, когда в Украину "нагрянет" потепление

Зима не обещает быть очень холодной, хотя возможные "морозные" промежутки длительностью до пяти дней

В соответствии с прогнозами синоптиков, в Украине пока что установилась дождливая и прохладная погода.

Более того: сегодня, 23 сентября, начинается астрономическая осень, поэтому день начнет заметно уменьшаться, а преобладать будет темное время суток.

Такую "напоминалочку" приводит в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

В связи с наступлением астрономической осени в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями – за исключением "полосы" от Сумщины, через Полтавщину, Днепр с районами, Николаевщину, Херсонщину до Крыма. Здесь осадки маловероятны. Температура воздуха, по мнению специалиста, предполагается невысокой, днем ​​ожидается +10+15 градусов, теплее всего будет в Запорожье, Донбассе, Николаевской области и в Крыму, +15+19 градусов.

Погода в Украине в пятницу, 23 сентября

В отличие от Натальи Диденко ее коллега Стас Щедрин более пессимистичен и считает, что в ночь на 23 сентября в западных, северных и центральных областях станет морозно. Температура воздуха опустится до -1-6 градусов в зависимости от рельефа.

Метеоситуация в Украине

Станислава Щедрина поддерживают в Укргидрометцентре: по мнению специалистов, ночью 24-25 сентября в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы (на высокогорье Карпат и воздухе) заморозки 0-3°. В связи с этим даже объявлен желтый уровень опасности.

Уровень опасности в Украине на ближайшие часы

В столичном регионе 23 сентября будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8°, днем 11-13°.

Погода в столичном регионе на ближайшие сутки

В то же время в Киевской области ночью 23-24 сентября на поверхности грунта заморозки 0-3°, в связи с чем объявлен все тот же желтый уровень опасности.

Предупреждение по Киевской области

Но, несмотря на заморозки, в Украину вернется потепление, считает народный синоптик Станислав Щедрин.

"До конца третьей декады сентября в большинстве областей Украины существенных изменений погоды не ожидается. В западных, северных и центральных областях до 28-29 сентября будет преобладать относительно прохладная и дождливая погода", — прогнозирует народный синоптик.

Но уже 29-30 сентября в Украину придет потепление.

"В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков станет намного меньше", — сообщил Щедрин.

Прогноз народного синоптика поддерживают его коллеги на погодных сайтах.

По их мнению, в некоторых регионах потеплеет до "почти летних" +28 градусов.

Прогноз по Киеву на 2 недели

Прогноз на 2 недели по западным областям

Погода на ближайшие 2 недели в центре страны

Погода на ближайшие 2 недели в южных областях

И совсем уже порадовали украинцев в Укргдирометцентре: по мнению специалистов этого солидного учреждения, предстоящей зимой температура будет на 1-2 градуса выше нормы; вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна, хотя и возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

К тому же впереди у украинцев "бабье лето", которое согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, закончится только на Покрову (14 октября).