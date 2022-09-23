Металопластикові вікна – не найкращий спосіб заощадити на теплі: експерт розповів, як краще готуватися до зими

Дорого і довго – металопластикові вікна не врятують від холоду

В умовах майбутньої складної зими 2022-2023 років українці все частіше замислюються над утепленням будинків. Як це найкраще зробити і чому металопластикові вікна – не найкращий вихід, розповів голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

За словами експерта, багато українців даремно намагаються утеплитися, купуючи металопластикові вікна, адже їхня окупність становить близько 15 років. Про це він розповів у інтерв’ю "Економічній правді".

Куди простіше, дешевше та з меншим терміном окупності буде утеплення системи регулювання подачі теплоносія та тепловтрат із трубопроводів. Якщо централізоване опалення, то йдеться про утеплення трубопроводів на горищах і підвалах, а також погодне регулювання.

На ці кроки піде до одного місяця. Інвестиції порівняно швидко окупляться – до року. Більш глобальні проекти з утепленням, заміною вікон, модернізацією мереж тощо окупаються близько року-півтора з урахуванням необхідності розробки проектної документації, її експертизи.

Іншим кроком, за словами Вадима Литвина, може стати просто використання наявних можливостей. Так, у Києві багато новобудов, підключених до централізованого опалення або з покрівельними котельнями з гарною автоматикою, яка може знизити споживання щонайменше на 10%. Але цим особливо не займаються, і тому платіжки набагато вищі, ніж могли б бути.

"З 10 будинків, які обходиш, в одному, максимум — двох, ця автоматика перебуває в нормальному стані. ОСББ та керуючі компанії у всіх інших, за необхідності одночасно вкласти 20-30 тисяч гривень та отримати економію в середньому 50 тисяч гривень щомісяця, нічого не роблять", — наголошує Литвин.

За словами експерта, байдужість українців до енергозбереження стимулюється пільгами з боку держави. Уся система працює так, що вигідно спалювати газ. За великим рахунком гроші виводяться за кордон за допомогою імпорту газу. І, зрештою, частково потрапляють до Росії.

"Немає мотивації. Хтось готовий був реалізовувати заходи, наприклад, розвивати твердопаливні котельні, і тверде паливо у нас є, але зараз вони у багатьох містах простоюють. Чому? Тому що газ для потреб населення продається по 7,40 за кубометр, і виходить, що вартість тепла з цього газу умовно 1500-2000 гривень за гігакалорію. А вартість тепла із выдходыв деревини, яка не дотується, на відміну від газу, 2500 гривень", — наводить просту арифметику експерт.

У разі відсутності взимку газу, є як мінімум 5 способів, ніж його замінити.