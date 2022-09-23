Металлопластиковые окна - не лучший способ сэкономить на тепле: эксперт рассказал, как лучше готовиться к зиме

Дорого и долго — металлопластиковые окна не спасут от холода

В условиях будущей сложной зимы 2022-2023 годов, украинцы все чаще задумываются над утеплением домов. Как это лучше всего сделать и почему металлопластиковые окна – не лучший выход, рассказал глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

По словам эксперта, многие украинцы напрасно стараются утеплиться приобретая металлопластиковые окна, ведь их окупаемость составляет около 15 лет. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

Куда проще, дешевле и с меньшим сроком окупаемости будет утепление системы регулирования подачи теплоносителя и теплопотерь из трубопроводов. Если централизованное отопление, то речь об утеплении трубопроводов на чердаках и в подвалах, а также погодная регулировка.

На эти шаги уйдет до одного месяца. Инвестиции сравнительно быстро окупятся – до года. Более глобальные проекты, с утеплением, заменой окон, модернизацией сетей и т.п., окупаются около года-полтора с учетом необходимости разработки проектной документации, ее экспертизы.

Другим шагом, по словам Вадима Литвина, может стать просто использование уже имеющихся возможностей. Так, в Киеве много новостроек, подключенных к централизованному отоплению или с кровельными котельными с хорошей автоматикой, которая может снизить потребление минимум на 10%. Но этим особо не занимаются, и поэтому платежки гораздо выше, чем могли бы быть.

"Из 10 домов, которые обходишь, в одном, максимум — двух, эта автоматика находится в нормальном состоянии. ОСМД и управляющие компании во всех остальных, при необходимости единовременно вложить 20-30 тысяч гривен и получить экономию в среднем 50 тысяч гривен ежемесячно, ничего не делают", — подчеркивает Литвин.

По словам эксперта, равнодушие украинцев к энергосбережению стимулируется льготами со стороны государства. Вся система работает так, что выгодно сжигать газ. По большому счету, деньги выводятся за границу посредством импорта газа. И, в конечном итоге, частично попадают в россию.

"Нет мотивации. Кто-то готов был реализовывать мероприятия, например, развивать твердотопливные котельные, и твердое топливо у нас есть, но сейчас они во многих городах простаивают. Почему? Потому что газ для нужд населения продается по 7,40 за кубометр, и получается, что стоимость тепла из этого газа условно 1500-2000 гривен за гигакалорию. А стоимость тепла из щепы, которая не дотируется, в отличие от газа, 2500 гривен", — приводит простую арифметику эксперт.

В случае отсутствия зимой газа, есть как минимум 5 способов чем его заменить.