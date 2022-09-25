Російський ворог обстріляв Запоріжжя ракетами: у місті пролунали вибухи, є поранені (відео)
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За попередньою інформацією, було близько 10 прильотів
У ніч на неділю, 25 вересня, ворог вкотре обстріляв Запоріжжя, у місті оголошувалась повітряна тривога.
Про це повідомив у своєму Telegram голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів ", — зазначив чиновник.
Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторного обстрілу.
"Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя ", — додав глава ОВА.
Пізніше голова обласної адміністрації розповів, що удари ворожих ракет були зафіксовані одразу у кількох районах Запоріжжя, а також у селі неподалік обласного центру.
За інформацією Олександра Старуха, внаслідок обстрілу окупантів поранення отримали троє людей. Крім цього, суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію.
Нагадаємо, вночі 24 вересня російські загарбники здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше про 5 прильотів містом. Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору міста та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.