Російський ворог обстріляв Запоріжжя ракетами: у місті пролунали вибухи, є поранені (відео)

За попередньою інформацією, було близько 10 прильотів

У ніч на неділю, 25 вересня, ворог вкотре обстріляв Запоріжжя, у місті оголошувалась повітряна тривога.

Про це повідомив у своєму Telegram голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

Удар російських фашистів по Запоріжжю

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів ", — зазначив чиновник.

Ворог завдав удару по Запоріжжю

Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторного обстрілу.

"Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя ", — додав глава ОВА.

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Пізніше голова обласної адміністрації розповів, що удари ворожих ракет були зафіксовані одразу у кількох районах Запоріжжя, а також у селі неподалік обласного центру.

Обстріл Запоржжя

За інформацією Олександра Старуха, внаслідок обстрілу окупантів поранення отримали троє людей. Крім цього, суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські загарбники здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше про 5 прильотів містом. Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору міста та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.