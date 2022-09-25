Ліквідували 57 окупантів і рознесли на тріски "орлани" та "шахіди": ЗСУ успішно знищують ворога на Півдні (відео)

Українські військові постійно тримають ворога у напрузі, завдаючи по військах путіна все нові та несподівані удари

Захисники України продовжують завдавати російському ворогові непоправних втрат на південному напрямку, ліквідуючи його живу силу та військову техніку.

Так, протягом суботи, 24 вересня, ЗСУ "надправили на концерт кобзона" ще 57 російських окупантів,повідомили і в Оперативному командуванні "Південь".

Крім того, путінська армія втратила три десятки одиниць бойової техніки, серед них:

2 гаубиці "Мста-Б" та ще одну 122-ох мм;

самохідну артустановку "Гвоздика" та самохідну гаубицю "Акація";

реактивну систему залпового вогню "Град";

2 командно-штабні машини;

19 одиниць іншої автобронетехніки.

"Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Два розвідники типу "Орлан-10" знищені в Бериславському районі Херсонської області та в Баштанському районі Миколаївської області. У сусідньому Миколаївському районі збитий дрон-камікадзе "Шахид-136", — вказали до ОК "Південь".

Також військові зазначають, що пілоти відпрацювали п’ять ударів по двох системах протиповітряної оборони у Херсонському та Каховському районах та трьох районах зосередження озброєння та техніки у Бериславському районі.

У свою чергу, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 завдань.

Крім цього, ЗСУ послабили ворожу армію на три пункти управління вздовж лінії фронту, а також вразили місце розташування Росгвардії в Херсоні та придушили один із опорних пунктів противника в районі Давидового Брода.

А вже вночі з’явилися повідомлення про те, що наші бійці посилили вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Відео ударів по об’єктах окупантів у Новій Каховці опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У ньому з’явився ролик, на якому видно, як у результаті роботи Збройних сил України загарбниками розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів.

"Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки", — зазначили в "Оперативному ЗСУ".

Рашисти отримують "подарунки" від ЗСУ

А про те, які настрої наразі у городян, показують місцеві канали.

"ЗСУ поруч" пишуть патріоти у Новій Каховці

Нагадаємо, що після потужних ударів ЗСУ російські військові хотіли отримати наказ на відступ із Херсона з метою мінімізації втрат, але кремлівський диктатор путін особисто заборонив їм це робити.