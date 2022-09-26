Понад 6 мільйонів за добу: українці зібрали допомогу для лікування пораненого захисника "Азовсталі"

Збір коштів закривають, оскільки вдалося зібрати набагато більше, ніж планувалося

Українці всього за один день зібрали понад 6,6 мільйона гривень на операцію для захисника Азовсталі, морпіха Михайла Діанова, який повернувся з полону.

Як повідомляє hromadske, сестра Михайла Олена Лаврушко розповіла, що морпіх повернувся додому виснаженим через недоїдання та поранення. Після цього вона вирішила відкрити збирання коштів на реабілітацію брата, який має спочатку набрати вагу, а потім лягти на операційний стіл.

У Діанова не зросла рука, в ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.

Зазначається, що за добу лише на рахунок "Монобанку" його сестра отримала понад 6,6 мільйона гривень допомоги для військовослужбовця, хоч спочатку метою було 500 тисяч. При цьому було відкрито й інші рахунки. Тепер Лаврушко каже, що збір коштів буде закритий.

42-річний Михайло уродженець Тернопільської області, у житті він мріяв стати бас-гітаристом, але зрештою пішов до армії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він опинився на "Азовсталі", де отримав поранення.

Поки український захисник перебував у полоні, інформації про нього рідні не отримували.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня стало відомо, що Україна провела масштабний обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися легендарні захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Діанов повернувся разом із ними.